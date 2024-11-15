Частина Одеси на весь день залишилася без світла: адреси відключень

Через профілактичні роботи, які проводять бригади ДТЕК Одеські електромережі в п’ятницю, 15 листопада, багато абонентів Південного, Північного і Центрального РЕМ Одеси знову до вечора залишилися без світла.
Південний РЕМ
Роботи до 20:00:
- Абрикосова, 4-105а,
- Академіка Корольова, 69-75,
- Дачна, 4/2,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Лігінська (Макаренка), 15-33,
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
- Рибальська, 20,
- Рівності, 84-104,195,
- Айвазовького (Тимірязєва), 34,
- дорога Фонтанська, 106/37, 106/40,
- пров. 1-й Рівності, 90, 86,197,
- пров. Абрикосовий, 1-29, 43,
- пров. Рівності, 92,
- пров. Янтарний, 6-8/корп.3.
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Північний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Миколаївська дорога, 168-257,
- пров. Векслера, 1.
Центральний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Йоганна Гена (Бажана), 1-20,
- Богуна, 6а,12/2, 21,
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а,
- Композитора Лятошинського (Перепечка),
- Малішевського (Гастело), 9-55,
- Гранатна, 1-25,
- Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49,
- Квіткова, 1-21,
- Квітнева, 1-33/1,
- Клименка, 25, 33в,
- Ближні Млини (Кондренка), 1-79,
- Кордонна, 3а-74,
- Косяченка Олексія, 1-54/2,
- І. Фунтового (Бабаджаняна), 30-54,
- О. Вадатурського (Малиновського), 79-152,
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27,
- Платанова, 1-126,
- Радісна, 114,116,
- Святослава Ріхтера, 8-109,
- Сільська, 7-44,
- Г. Михайленко (Спартаківська), 6-63,
- Текстильників, 1-14а,
- Тесс, 1-19г, 34а, 43б, 60а,
- Тіниста, 9/корп.12,
- Туристська, 1-19,
- Ференца Ліста,
- дорога Овідіопольська, 3/1,
- пров. 1-й Бузковий, 1-6,
- пров. 2-й Бузковий, 1-19,
- пров. Бузковий, 2/корп.2,
- пров. Гранатний, 2-8/корп.,
- пров. Квітковий, 10,
- пров. Килимовий, 5-9,
- пров. Кордонний, 1-35,
- пров. Короткий, 2-4,
- Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а,
- пров. Малиновський, 7,
- пров. Мостовий, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4,
- пров. Парашутний, 1,1б,
- пров. К. Пігрова (пров. Спартаківський), 25,
- пров. Туристський, 2-12,
- проїзд Бузковий, 1-6.
Роботи до 19:00:
- Гранатна, 28-54,
- Дубова, 1-31,
- Педагогічна, 2-7,
- Профспілкова, 2-34/1,
- Пшенична, 7-24,
- Радісна, 32-54,
- Святослава Ріхтера, 35-65,
- Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1-10,
- Туристська, 20-46,
- дорога Фонтанська, 43, 45, 47,
- пров. 1-й Кипарисний, 2,4,
- пров. 3-й Кипарисний, 1-4,
- пров. Джутовий, 1-10а,
- пров. Економічний, 1, 3, 5,
- пров. Конструкторський, 1-11,
- пров. Литавровий (пров. Москвіна), 1-12,
- пров. Педагогічний, 5, 5а,
- пров. Північний, 3, 4а, 8, 10, 12,
- пров. Радіальний, 1-12,
- пров. Тополиний, 17, 1,1/корп.5, 3, 5, 7, 9.