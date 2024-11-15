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Частина Одеси на весь день залишилася без світла: адреси відключень

Частина Одеси на весь день залишилася без світла: адреси відключень

Через профілактичні роботи, які проводять бригади ДТЕК Одеські електромережі в п’ятницю, 15 листопада, багато абонентів Південного, Північного і Центрального РЕМ Одеси знову до вечора залишилися без світла.

Південний РЕМ

Роботи до 20:00:

  • Абрикосова, 4-105а,
  • Академіка Корольова, 69-75,
  • Дачна, 4/2,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Лігінська (Макаренка), 15-33,
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
  • Рибальська, 20,
  • Рівності, 84-104,195,
  • Айвазовького (Тимірязєва), 34,
  • дорога Фонтанська, 106/37, 106/40,
  • пров. 1-й Рівності, 90, 86,197,
  • пров. Абрикосовий, 1-29, 43,
  • пров. Рівності, 92,
  • пров. Янтарний, 6-8/корп.3.

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Північний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Миколаївська дорога, 168-257,
  • пров. Векслера, 1.

Центральний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Йоганна Гена (Бажана), 1-20,
  • Богуна, 6а,12/2, 21,
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а,
  • Композитора Лятошинського (Перепечка),
  • Малішевського (Гастело), 9-55,
  • Гранатна, 1-25,
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49,
  • Квіткова, 1-21,
  • Квітнева, 1-33/1,
  • Клименка, 25, 33в,
  • Ближні Млини (Кондренка), 1-79,
  • Кордонна, 3а-74,
  • Косяченка Олексія, 1-54/2,
  • І. Фунтового (Бабаджаняна), 30-54,
  • О. Вадатурського (Малиновського), 79-152,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27,
  • Платанова, 1-126,
  • Радісна, 114,116,
  • Святослава Ріхтера, 8-109,
  • Сільська, 7-44,
  • Г. Михайленко (Спартаківська), 6-63,
  • Текстильників, 1-14а,
  • Тесс, 1-19г, 34а, 43б, 60а,
  • Тіниста, 9/корп.12,
  • Туристська, 1-19,
  • Ференца Ліста,
  • дорога Овідіопольська, 3/1,
  • пров. 1-й Бузковий, 1-6,
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19,
  • пров. Бузковий, 2/корп.2,
  • пров. Гранатний, 2-8/корп.,
  • пров. Квітковий, 10,
  • пров. Килимовий, 5-9,
  • пров. Кордонний, 1-35,
  • пров. Короткий, 2-4,
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а,
  • пров. Малиновський, 7,
  • пров. Мостовий, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4,
  • пров. Парашутний, 1,1б,
  • пров. К. Пігрова (пров. Спартаківський), 25,
  • пров. Туристський, 2-12,
  • проїзд Бузковий, 1-6.

Роботи до 19:00:

  • Гранатна, 28-54,
  • Дубова, 1-31,
  • Педагогічна, 2-7,
  • Профспілкова, 2-34/1,
  • Пшенична, 7-24,
  • Радісна, 32-54,
  • Святослава Ріхтера, 35-65,
  • Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1-10,
  • Туристська, 20-46,
  • дорога Фонтанська, 43, 45, 47,
  • пров. 1-й Кипарисний, 2,4,
  • пров. 3-й Кипарисний, 1-4,
  • пров. Джутовий, 1-10а,
  • пров. Економічний, 1, 3, 5,
  • пров. Конструкторський, 1-11,
  • пров. Литавровий (пров. Москвіна), 1-12,
  • пров. Педагогічний, 5, 5а,
  • пров. Північний, 3, 4а, 8, 10, 12,
  • пров. Радіальний, 1-12,
  • пров. Тополиний, 17, 1,1/корп.5, 3, 5, 7, 9.
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