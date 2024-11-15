Часть Одессы на весь день осталась без света: адреса отключений

Из-за профилактических работ, которые проводят бригады ДТЭК Одесские электросети в пятницу, 15 ноября, многие абоненты Южного, Северного и Центрального РЭС Одессы снова до вечера остались без света.
Южный РЭС
Работы до 20:00:
- Абрикосовая, 4-105а,
- Академика Королева, 69-75,
- Дачная, 4/2,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская (Макаренко), 15-33,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в,
- Рыбальская, 20,
- Равенства, 84-104,195,
- Айвазовского (Тимирязева), 34,
- дорога Фонтанская, 106/37, 106/40,
- пер. 1-й Равенства, 90, 86,197,
- переулок Абрикосовый, 1-29, 43,
- переулок Равенства, 92,
- переулок Янтарный, 6-8/корп.3 .
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Северный РЭС
Работы до 17:00:
- Николаевская дорога, 168-257,
- переулок Векслера, 1.
Центральный РЭС
Работы до 17:00:
- Иоганна Гена (Бажана), 1-20,
- Богуна, 6а,12/2, 21,
- Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а,
- Композитора Лятошинского (Перепечка),
- Малишевского (Гастело), 9-55,
- Гранатная, 1-25,
- Йозефа Прибика (Минская), 7-49,
- Цветочная, 1-21,
- Апрельская, 1-33/1,
- Клименко, 25, 33в,
- Ближние Мельницы (Кондренко), 1-79,
- Кордонная, 3а-74,
- Косяченко Алексея, 1-54/2,
- И. Фунтового (Бабаджаняна), 30-54,
- А. Вадатурского (Малиновского), 79-152,
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27,
- Платанова, 1-126,
- Радостная, 114,116,
- Святослава Рихтера, 8-109,
- Сельская, 7-44,
- Г. Михайленко (Спартаковская), 6-63,
- Текстильщиков, 1-14а,
- Тесс, 1-19г, 34а, 43б, 60а,
- Тинистая, 9/корп.12,
- Туристская, 1-19,
- Ференца Листа,
- дорога Овидиопольская, 3/1,
- пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
- пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
- пер. Сиреневый, 2/корп.2,
- пер. Гранатный, 2-8/корп,
- переулок Цветочный, 10,
- переулок Ковровый, 5-9,
- переулок Кордонный, 1-35,
- переулок Короткий, 2-4,
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а,
- переулок Малиновский, 7,
- переулок Мостовой, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4,
- переулок Парашютный, 1,1б,
- переулок К. Пигрова (переулок Спартаковский), 25,
- переулок Туристский, 2-12,
- проезд Сиреневый, 1-6.
Работы до 19:00:
- Гранатная, 28-54,
- Дубовая, 1-31,
- Педагогическая, 2-7,
- Профсоюзная, 2-34/1,
- Пшеничная, 7-24,
- Радостная, 32-54,
- Святослава Рихтера, 35-65,
- Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1-10,
- Туристская, 20-46,
- дорога Фонтанская, 43, 45, 47,
- пер. 1-й Кипарисный, 2,4,
- пер. 3-й Кипарисный, 1-4,
- переулок Джутовый, 1-10а,
- переулок Экономический, 1, 3, 5,
- переулок Конструкторский, 1-11,
- переулок Литавровый (переулок Москвина), 1-12,
- переулок Педагогический, 5, 5а,
- переулок Северный, 3, 4а, 8, 10, 12,
- переулок Радиальный, 1-12,
- переулок Тополиный, 17, 1,1/корп.5, 3, 5, 7, 9.