Новости Одессы и Одесской области

Часть Одессы на весь день осталась без света: адреса отключений

Часть Одессы на весь день осталась без света: адреса отключений

Из-за профилактических работ, которые проводят бригады ДТЭК Одесские электросети в пятницу, 15 ноября, многие абоненты Южного, Северного и Центрального РЭС Одессы снова до вечера остались без света.

Южный РЭС

Работы до 20:00:

  • Абрикосовая, 4-105а,
  • Академика Королева, 69-75,
  • Дачная, 4/2,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Лигинская (Макаренко), 15-33,
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в,
  • Рыбальская, 20,
  • Равенства, 84-104,195,
  • Айвазовского (Тимирязева), 34,
  • дорога Фонтанская, 106/37, 106/40,
  • пер. 1-й Равенства, 90, 86,197,
  • переулок Абрикосовый, 1-29, 43,
  • переулок Равенства, 92,
  • переулок Янтарный, 6-8/корп.3 .

Читайте также: Отключения света в Украине возвращаются: как часто и сколько продлятся

Северный РЭС

Работы до 17:00:

  • Николаевская дорога, 168-257,
  • переулок Векслера, 1.

Центральный РЭС

Работы до 17:00:

  • Иоганна Гена (Бажана), 1-20,
  • Богуна, 6а,12/2, 21,
  • Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а,
  • Композитора Лятошинского (Перепечка),
  • Малишевского (Гастело), 9-55,
  • Гранатная, 1-25,
  • Йозефа Прибика (Минская), 7-49,
  • Цветочная, 1-21,
  • Апрельская, 1-33/1,
  • Клименко, 25, 33в,
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 1-79,
  • Кордонная, 3а-74,
  • Косяченко Алексея, 1-54/2,
  • И. Фунтового (Бабаджаняна), 30-54,
  • А. Вадатурского (Малиновского), 79-152,
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27,
  • Платанова, 1-126,
  • Радостная, 114,116,
  • Святослава Рихтера, 8-109,
  • Сельская, 7-44,
  • Г. Михайленко (Спартаковская), 6-63,
  • Текстильщиков, 1-14а,
  • Тесс, 1-19г, 34а, 43б, 60а,
  • Тинистая, 9/корп.12,
  • Туристская, 1-19,
  • Ференца Листа,
  • дорога Овидиопольская, 3/1,
  • пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
  • пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
  • пер. Сиреневый, 2/корп.2,
  • пер. Гранатный, 2-8/корп,
  • переулок Цветочный, 10,
  • переулок Ковровый, 5-9,
  • переулок Кордонный, 1-35,
  • переулок Короткий, 2-4,
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а,
  • переулок Малиновский, 7,
  • переулок Мостовой, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4,
  • переулок Парашютный, 1,1б,
  • переулок К. Пигрова (переулок Спартаковский), 25,
  • переулок Туристский, 2-12,
  • проезд Сиреневый, 1-6.

Работы до 19:00:

  • Гранатная, 28-54,
  • Дубовая, 1-31,
  • Педагогическая, 2-7,
  • Профсоюзная, 2-34/1,
  • Пшеничная, 7-24,
  • Радостная, 32-54,
  • Святослава Рихтера, 35-65,
  • Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1-10,
  • Туристская, 20-46,
  • дорога Фонтанская, 43, 45, 47,
  • пер. 1-й Кипарисный, 2,4,
  • пер. 3-й Кипарисный, 1-4,
  • переулок Джутовый, 1-10а,
  • переулок Экономический, 1, 3, 5,
  • переулок Конструкторский, 1-11,
  • переулок Литавровый (переулок Москвина), 1-12,
  • переулок Педагогический, 5, 5а,
  • переулок Северный, 3, 4а, 8, 10, 12,
  • переулок Радиальный, 1-12,
  • переулок Тополиный, 17, 1,1/корп.5, 3, 5, 7, 9.

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua