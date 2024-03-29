Частина Одеси 29 березня залишилася без світла: адреси

У п’ятницю, 29 березня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, деякі одесити залишилися без електроенергії. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
Центральний РЕМ
Роботи до 15.30:
- Джевецького провулок (пров. Лермонтовський), 1-13,
- В.Арнаутська, 1-37,
- М.Арнаутська, 1-30,
- Канатна, 3-68,
- Лідерсовський б-р, 19-21,
- провулок 2-й Лермонтовський, 1-7,
- Леонтовича, 8-12,
- провулок Канатний, 3-10.
Читайте також: В Одесі поки що скасували графіки вимкнення світла, але до них можуть повернутися
Південний РЕМ
Роботи до 16.00:
- Ак.Глушка, 17-19.
Роботи до 19.00:
- Ільфа і Петрова, 29.