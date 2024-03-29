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Частина Одеси 29 березня залишилася без світла: адреси

Частина Одеси 29 березня залишилася без світла: адреси

У п’ятницю, 29 березня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, деякі одесити залишилися без електроенергії. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Центральний РЕМ

Роботи до 15.30:

  • Джевецького провулок (пров. Лермонтовський), 1-13,
  • В.Арнаутська, 1-37,
  • М.Арнаутська, 1-30,
  • Канатна, 3-68,
  • Лідерсовський б-р, 19-21,
  • провулок 2-й Лермонтовський, 1-7,
  • Леонтовича, 8-12,
  • провулок Канатний, 3-10.

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Південний РЕМ

Роботи до 16.00:

  • Ак.Глушка, 17-19.

Роботи до 19.00:

  • Ільфа і Петрова, 29.
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