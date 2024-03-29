Часть Одессы 29 марта осталась без света: адреса

В пятницу, 29 марта 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, некоторые одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Центральный РЭС
Работы до 15.30:
- Джевецкого переулок (пер. Лермонтовский), 1-13,
- Б.Арнаутская, 1-37,
- М.Арнаутская, 1-30,
- Канатная, 3-68,
- Лидерсовский б-р, 19-21,
- переулок 2й Лермонтовский, 1-7,
- Леонтовича, 8-12,
- переулок Канатный, 3-10.
Читайте также: В Одессе пока отменили графики отключения света, но к ним могут вернуться
Южный РЭС
Работы до 16.00:
- Ак.Глушко, 17-19.
Работы до 19.00:
- Ильфа и Петрова, 29.