Новости Одессы и Одесской области

Часть Одессы 29 марта осталась без света: адреса

Часть Одессы 29 марта осталась без света: адреса

В пятницу, 29 марта 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, некоторые одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Центральный РЭС

Работы до 15.30:

  • Джевецкого переулок (пер. Лермонтовский), 1-13,
  • Б.Арнаутская, 1-37,
  • М.Арнаутская, 1-30,
  • Канатная, 3-68,
  • Лидерсовский б-р, 19-21,
  • переулок 2й Лермонтовский, 1-7,
  • Леонтовича, 8-12,
  • переулок Канатный, 3-10.

Читайте также: В Одессе пока отменили графики отключения света, но к ним могут вернуться

Южный РЭС

Работы до 16.00:

  • Ак.Глушко, 17-19.

Работы до 19.00:

  • Ильфа и Петрова, 29.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua