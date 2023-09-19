Частина Одеси 19 вересня залишилася без світла: список адрес

У ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляють про проведення аварійно-відновлювальних робіт 19 вересня. Деякі одесити до вечора залишаться без світла.

Південний РЕМ

Світла не буде до 18:00

Авдєєва-Чорноморського,

Недєліна,

Чубаївська.

Світла не буде до 19:00

Ак. Вільямса,

Ю. Геллера,

Толбухіна.

Центральний РЕМ

Світла не буде до 17:00

2-й Черепанових провулок,

Черепанових,

Базарна,

Заславського,

Успенська,

Утьосова.

Північний РЕМ

Світла не буде до 19:00

1-2й Ювілейний пров.,

Куниці,

Одеський пров.,

Проценка,

Р. Шухевича,

С. Ядова,

Соціальна

Світла не буде до 17:00

4-й Деревообробний пров.,

Ак. Панкратової,

В.Хавкіна,

Геологічна,

Кірпічна,

Котляревського,

Оранжерейний пров.,

Хутірський пров.,

Кругова,

Л. Гінзбург пров.,

Хутірська,

Цементний пров.

Світла не буде до 18:05

Степова,

5-й Деревообробний пров.

Нагадаємо, що в Одесі можна підключити інтернет без світла. Для цього вам потрібно підключитися до мережі оптоволокном, використовуючи технологію GPON. Про компанії, які надають таку послугу, умови підключення та їх вартість, ви можете дізнатися, перейшовши на посилання вище.