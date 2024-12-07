Церковні свята 7 грудня: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

7 грудня в церковному календарі — день пам’яті святого святителя Амвросія, єпископа Медіолянського.

Що це за день

День пам’яті святого святителя Амвросія, єпископа Медіолянського, відзначають на честь видатного богослова та духовного лідера IV століття. Народжений у Римі 340 року в родині префекта, Амвросій здобув блискучу освіту й обіймав високі посади в римській адміністрації. Проте його життєвий шлях зазнав кардинальних змін, коли він вирішив присвятити себе служінню Церкві. У 374 році він був обраний єпископом Медіолянським (сучасний Мілан), де проявив себе як відданий захисник віри та церковної автономії.

Амвросій активно протистояв аріанству, яке становило загрозу ортодоксальному християнству, та заклав основи для зміцнення християнської доктрини. Його палкі проповіді й літературні праці, зокрема “Правила святого Амвросія”, стали важливими для формування канонічного права та церковної традиції. Амвросій відзначався не лише глибокою вірою, а й моральною стійкістю, яка надихала сучасників. Після його смерті у 397 році він був канонізований, залишивши по собі спадок, який і донині є частиною християнської культури.

Що не можна робити 7 грудня

Не слід думати про негатив, лаятися, сваритися.

Дівчатам забороняється розчісувати волосся чи мити голову.

Жінкам не варто шити чи в’язати.

Народні прикмети 7 грудня

дивилися, який сьогодні день: сухий та легкий сніг — до посухи влітку;

сонце ховається за хмари — чекайте на снігопад;

мокрий сніг — літо буде дощовим;

сонце у серпанку — прийде заметіль.

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