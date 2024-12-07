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Церковные праздники 7 декабря: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковные праздники 7 декабря: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 7 декабря. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы этого дня верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

7 декабря в церковном календаре — день памяти святого святителя Амвросия, епископа Медиолянского.

Что это за день

День памяти святого святителя Амвросия, епископа Медиолянского, отмечают в честь выдающегося богослова и духовного лидера IV века. Родившийся в Риме в 340 году в семье префекта, Амвросий получил блестящее образование и занимал высокие должности в римской администрации. Однако его жизненный путь претерпел кардинальные изменения, когда он решил посвятить себя служению Церкви. В 374 году он был избран епископом Медиолянским (современный Милан), где проявил себя как преданный защитник веры и церковной автономии.

Амвросий активно противостоял арианству, которое представляло угрозу ортодоксальному христианству, и заложил основы для укрепления христианской доктрины. Его пылкие проповеди и литературные труды, в частности «Правила святого Амвросия», стали важными для формирования канонического права и церковной традиции. Амвросий отличался не только глубокой верой, но и моральной стойкостью, которая вдохновляла современников. После его смерти в 397 году он был канонизирован, оставив после себя наследие, которое и по сей день является частью христианской культуры.

Что нельзя делать 7 декабря

  • Не следует думать о негативе, ругаться, ссориться.
  • Девушкам запрещается расчесывать волосы или мыть голову.
  • Женщинам не стоит шить или вязать.

Народные приметы 7 декабря

  • смотрели, какой сегодня день: сухой и легкий снег — к засухе летом;
  • солнце прячется за облака — ждите снегопада;
  • мокрый снег — лето будет дождливым;
  • солнце в дымке — придет метель.

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