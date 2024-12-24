Церковні свята 24 грудня: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

Церковне свято сьогодні, 24 грудня. Розповідаємо, пам’ять яких святих вшановують православні віряни в цей день, у які народні прикмети цього дня вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити і чому.
24 грудня в церковному календарі — день пам’яті святої преподобномучениці Євгенії Римської.
Що це за день
День пам’яті преподобномучениці Євгенії Римської вшановує життя і подвиг християнської святої, яка жила у IV столітті. Євгенія, дочка римського сенатора, з раннього віку обрала шлях служіння Богу, відмовившись від розкоші та привілеїв свого походження. Вона присвятила себе аскетичному способу життя, допомагаючи нужденним і зміцнюючи християнську громаду.
Період гонінь на християн у Римській імперії став для Євгенії часом випробувань. Вона зазнала переслідувань і прийняла мученицьку смерть, залишаючись вірною своїй вірі. Її подвиг став джерелом натхнення для багатьох поколінь християн, а сама преподобномучениця вважається покровителькою тих, хто прагне жити за Божими заповідями, незважаючи на труднощі та перешкоди.
Що не можна робити 24 грудня
- Під час святкової вечері не варто голосно розмовляти.
- Не можна запрошувати на Святвечір друзів — це час для родини.
- Категорично забороняється сваритися, лихословити.
Народні прикмети 24 грудня
- дивилися, який сьогодні день: зоряне небо — до великого урожаю;
- відлига — урожай буде поганим;
- небо без хмар — наступного року буде багато грибів;
- заметіль — буде багато меду.
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