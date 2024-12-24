Церковні свята 24 грудня: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

24 грудня в церковному календарі — день пам’яті святої преподобномучениці Євгенії Римської.

Що це за день

День пам’яті преподобномучениці Євгенії Римської вшановує життя і подвиг християнської святої, яка жила у IV столітті. Євгенія, дочка римського сенатора, з раннього віку обрала шлях служіння Богу, відмовившись від розкоші та привілеїв свого походження. Вона присвятила себе аскетичному способу життя, допомагаючи нужденним і зміцнюючи християнську громаду.

Період гонінь на християн у Римській імперії став для Євгенії часом випробувань. Вона зазнала переслідувань і прийняла мученицьку смерть, залишаючись вірною своїй вірі. Її подвиг став джерелом натхнення для багатьох поколінь християн, а сама преподобномучениця вважається покровителькою тих, хто прагне жити за Божими заповідями, незважаючи на труднощі та перешкоди.

Що не можна робити 24 грудня

Під час святкової вечері не варто голосно розмовляти.

Не можна запрошувати на Святвечір друзів — це час для родини.

Категорично забороняється сваритися, лихословити.

Народні прикмети 24 грудня

дивилися, який сьогодні день: зоряне небо — до великого урожаю;

відлига — урожай буде поганим;

небо без хмар — наступного року буде багато грибів;

заметіль — буде багато меду.

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