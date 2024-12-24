Церковные праздники 24 декабря: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

24 декабря в церковном календаре — день памяти святой преподобномученицы Евгении Римской.

Что это за день

День памяти преподобномученицы Евгении Римской чтит жизнь и подвиг христианской святой, жившей в IV веке. Евгения, дочь римского сенатора, с раннего возраста избрала путь служения Богу, отказавшись от роскоши и привилегий своего происхождения. Она посвятила себя аскетическому образу жизни, помогая нуждающимся и укрепляя христианскую общину.

Период гонений на христиан в Римской империи стал для Евгении временем испытаний. Она подверглась преследованиям и приняла мученическую смерть, оставаясь верной своей вере. Ее подвиг стал источником вдохновения для многих поколений христиан, а сама преподобномученица считается покровительницей тех, кто стремится жить по Божьим заповедям, несмотря на трудности и препятствия.

Что нельзя делать 24 декабря

Во время праздничного ужина не стоит громко разговаривать.

Нельзя приглашать на Сочельник друзей — это время для семьи.

Категорически запрещается ссориться, сквернословить.

Народные приметы 24 декабря

смотрели, какой сегодня день: звездное небо — к большому урожаю;

оттепель — урожай будет плохим;

небо без облаков — в следующем году будет много грибов;

метель — будет много меда.

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