Церковные праздники 24 декабря: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 24 декабря. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы этого дня верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
24 декабря в церковном календаре — день памяти святой преподобномученицы Евгении Римской.
Что это за день
День памяти преподобномученицы Евгении Римской чтит жизнь и подвиг христианской святой, жившей в IV веке. Евгения, дочь римского сенатора, с раннего возраста избрала путь служения Богу, отказавшись от роскоши и привилегий своего происхождения. Она посвятила себя аскетическому образу жизни, помогая нуждающимся и укрепляя христианскую общину.
Период гонений на христиан в Римской империи стал для Евгении временем испытаний. Она подверглась преследованиям и приняла мученическую смерть, оставаясь верной своей вере. Ее подвиг стал источником вдохновения для многих поколений христиан, а сама преподобномученица считается покровительницей тех, кто стремится жить по Божьим заповедям, несмотря на трудности и препятствия.
Что нельзя делать 24 декабря
- Во время праздничного ужина не стоит громко разговаривать.
- Нельзя приглашать на Сочельник друзей — это время для семьи.
- Категорически запрещается ссориться, сквернословить.
Народные приметы 24 декабря
- смотрели, какой сегодня день: звездное небо — к большому урожаю;
- оттепель — урожай будет плохим;
- небо без облаков — в следующем году будет много грибов;
- метель — будет много меда.
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