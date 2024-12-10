Церковні свята 10 грудня: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

10 грудня в церковному календарі — день пам’яті святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа.

Що це за день

День пам’яті святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа

Цей день присвячений трьом святим, які своїм життям і смертю стали символами віри та мужності. Святий Мина, римський воїн, обрав християнство попри небезпеку гонінь. Його відданість Богу стала прикладом для багатьох, адже він не зрікся віри навіть перед стратою. Святий Єрмоген, візантійський імператор, відзначався благочестям і турботою про церкву. Його життєвий шлях був наповнений дивами, які свідчили про силу його віри, а мученицька смерть лише підкреслила його духовну велич.

Святий Євграф також належав до римських воїнів, які прийняли християнство, усвідомлюючи ризики. Його життя стало прикладом відваги, коли навіть перед обличчям смерті він залишився вірним Богу. Цей день нагадує про значення духовної стійкості та вірності своїм переконанням.

Що не можна робити 10 грудня

Не можна шити, вишивати, брати до рук гострі предмети.

Не думайте про погане, заборонено сваритися і лихословити.

Не слід пити алкоголь, їсти м’ясні продукти.

Народні прикмети 10 грудня

дивилися, який сьогодні день: багато снігу нападало — до поганого урожаю наступного року;

ясно і безхмарно — буде мороз;

сороки сховалися під дах — йде похолодання;

повітряна і суха погода — літо буде посушливим.

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