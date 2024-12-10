Церковные праздники 10 декабря: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

10 декабря в церковном календаре — день памяти святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа.

Что это за день

День памяти святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа

Этот день посвящен трем святым, которые своей жизнью и смертью стали символами веры и мужества. Святой Мина, римский воин, выбрал христианство, несмотря на опасность гонений. Его преданность Богу стала примером для многих, ведь он не отрекся от веры даже перед казнью. Святой Ермоген, византийский император, отличался благочестием и заботой о церкви. Его жизненный путь был наполнен чудесами, которые свидетельствовали о силе его веры, а мученическая смерть лишь подчеркнула его духовное величие.

Святой Евграф также принадлежал к римским воинам, которые приняли христианство, осознавая риски. Его жизнь стала примером отваги, когда даже перед лицом смерти он остался верен Богу. Этот день напоминает о значении духовной стойкости и верности своим убеждениям.

Что нельзя делать 10 декабря

Нельзя шить, вышивать, брать в руки острые предметы.

Не думайте о плохом, запрещено ссориться и сквернословить.

Не следует пить алкоголь, есть мясные продукты.

Народные приметы 10 декабря

смотрели, какой сегодня день: много снега нападало — к плохому урожаю в следующем году;

ясно и безоблачно — будет мороз;

сороки спрятались под крышу — идет похолодание;

воздушная и сухая погода — лето будет засушливым.

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