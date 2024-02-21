Церковні свята 21 лютого: не можна злитися, веселитися та виконувати важку роботу

Ким був святий Тимофій

Сьогодні, 21 лютого, за новим церковним календарем (6 березня за старим стилем) відзначається день пам’яті святого Тимофія Олімпійського – пустельника, який жив у VIII столітті.

Про життя святого відомо небагато. Тимофій народився Італії. З юних років він почав працювати за монастиря «Символи» біля гори Олімп. Звідси та його друге ім’я – Олімпійський. З юності він присвятив себе змісту та молитвам, за що Господь дарував йому здатність зцілення та владу над нечистою силою.

Святий Тимофій відзначався безліччю чудес, які він чинив за допомогою молитов. Наприклад, він рятував біснуватих людей від демонів і лікував тяжкохворих. Останні роки свого життя провів на самоті, багато молився і блукав у пустелі. Помер у глибокій старості.

У кого іменини 21 лютого

За православним календарем День Ангела сьогодні відзначають: Остап, Тимофій, Захар, Іван, Георгій, Данило, Олександр, Костянтин, Павло, Ольга.

Талісманом людини, народженої 21 лютого, є сапфір. У давнину цей камінь вважався символом духовності. Існує легенда, що друк наймудрішого царя Соломона було зроблено із сапфіром.

21 лютого: прикмети та заборони

У народному календарі 21 лютого – свято Тимофій Весновій. Вважалося, що після цього дня зима вже не страшна, а за прикметами судили, якою буде весна.

яка погода на Тимофія – така і вся весна буде;

повітря тепле і сухе – весна буде теплою і швидко пройде;

струми потекли – сіяти треба рано.

За прикметами з цього дня починався рух сору в кленах і березах, тому рубати дерева не можна.

Що не можна робити 21 лютого