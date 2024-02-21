Церковные праздники 21 февраля: нельзя злиться, веселиться и выполнять тяжелую работу

Кем был святой Тимофей

Сегодня, 21 февраля, по новому церковному календарю (6 марта по старому стилю) отмечается день памяти святого Тимофея Олимпийского – пустынника, который жил в VIII веке.

О жизни святого известно немного. Тимофей родился в Италии. С юных лет он начал работать при монастыре «Символы» возле горы Олимп. Отсюда и его второе имя – Олимпийский. С юности он посвятил себя содержанию и молитвам, за что Господь даровал ему способность исцеления и власть над нечистой силой.

Святой Тимофей отмечался множеством чудес, которые он совершал с помощью молитв. Например, он спасал бесноватых людей от демонов и излечивал тяжелобольных. Последние годы своей жизни провел в одиночестве, много молился и скитался в пустыне. Умер в глубокой старости.

У кого именины 21 февраля

По православному календарю День Ангела сегодня отмечают: Остап, Тимофей, Захар, Иван, Георгий, Даниил, Александр, Константин, Павел, Ольга.

Талисманом человека, рожденного 21 февраля, является сапфир. В древности этот камень считался символом духовности. Существует легенда, что печать мудрейшего царя Соломона была сделана с сапфиром.

21 февраля: приметы и запреты

В народном календаре 21 февраля – праздник Тимофей Весновей. Считалось, что после этого дня зима уже не страшна, а по приметам судили, какой будет весна:

какая погода на Тимофея – такой и вся весна будет;

воздух теплый и сухой – весна будет теплой и быстро пройдет;

ручьи потекли – сеять нужно рано.

По приметам с этого дня начиналось сокодвижение в кленах и березах, поэтому рубить деревья нельзя.

Что нельзя делать 21 февраля