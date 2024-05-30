Церковне свято та прикмети 30 травня: куди сьогодні небезпечно ходити

Цього дня, 30 травня, православна церква згадує преподобного Ісаакія (за новим стилем). А у народі день отримав прізвисько Зміїний. Які традиції та прикмети пов’язані з цим днем?
Преподобний Ісаак сповідник: пророкував загибель імператору-єретику
30 травня за новим церковним календарем (12 червня за старим) – день пам’яті преподобного Ісаакія сповідника, ігумена обителі Далматської.
Ісаак жил у IV столітті. Він прийняв чернечий постриг і пішов жити в пустелю пустельником. Це були часи правління імператора Валента – прихильника єресі Арія. Його послідовники, аріани, переслідували тих, хто не погоджувався з ними, а храми закривали та руйнували.
Дізнавшись про це, Ісаакій залишив пустелю і прийшов до Константинополя, де втішав православних, а імператорові пророкував загибель від готтів, якщо той не відкриє храмів. Імператор не повірив старцеві і велів кинути його до в’язниці. Але пророцтво Ісаакія збулося, після чого преподобного звільнили і почали шанувати як пророка.
Після приходу до влади царя Феодосія Великого православним повернули храми, а Ісаакію збудували оселю, де збиралися інші ченці – так з’явилася нова обитель. Помер Ісаакій у старості, замість себе він залишив ігуменом преподобного Далмата.
До преподобного Ісаака звертаються з молитвами допомогти прийняти вірне рішення у важкій ситуації, зміцнити у вірі, зцілити душу та тіло.
Церковне свято 30 травня за старим стилем
Сьогодні, 30 травня, за старим календарним стилем у церкві згадують апостола Андроніка та іже з ним.
У кого іменини 30 травня
Іменини сьогодні відзначають носії імен Василь, Ісаакій, Ніканор, а також Адріан, Опанас, Євдокія та Степан.
Ісаакій Змійовик: прикмети та заборони
У народному календарі 30 травня – свято Ісаак Змійовик або Зміїний день. Прозвали його так тому, що в цей час змії виповзають із нір та влаштовують зміїні «весілля» та танці, тому треба остерігатися зустрічі з ними.
А ще вважається, що якась погода у цей день – такою буде і осінь.
Інші прикмети цього дня:
- павук плете велику павутину в будинку – до негоди;
- шипшина зацвіла тільки зараз – зима буде суворою і без снігу;
- сова кричить уночі – буде різке похолодання;
- папороть з ранку «скрутила» листя – день буде сонячний і теплий.
Що сьогодні не можна робити:
- йти в ліс – може вкусити змія;
- піднімати з землі будь-які чужі речі та заводити нові знайомства – вони принесуть лише нещастя;
- відмовляти у тому, хто потребує – відмова може стати причиною плачевних наслідків.
Що можна робити сьогодні:
- Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то зима буде холодною. Вважалося, що це день, коли плазуни роблять «весілля», їх слід оминати.
- Сьогоднішній день, за народними повір’ями, потрібно постаратися провести спокійно, бути максимально зібраними, як ніколи раніше.
- Цього дня можна садити боби.