Церковне свято та прикмети 30 травня: куди сьогодні небезпечно ходити

Церковне свято та прикмети 30 травня: куди сьогодні небезпечно ходити

Цього дня, 30 травня, православна церква згадує преподобного Ісаакія (за новим стилем). А у народі день отримав прізвисько Зміїний. Які традиції та прикмети пов’язані з цим днем?

Преподобний Ісаак сповідник: пророкував загибель імператору-єретику

30 травня за новим церковним календарем (12 червня за старим) – день пам’яті преподобного Ісаакія сповідника, ігумена обителі Далматської.

Ісаак жил у IV столітті. Він прийняв чернечий постриг і пішов жити в пустелю пустельником. Це були часи правління імператора Валента – прихильника єресі Арія. Його послідовники, аріани, переслідували тих, хто не погоджувався з ними, а храми закривали та руйнували.

Дізнавшись про це, Ісаакій залишив пустелю і прийшов до Константинополя, де втішав православних, а імператорові пророкував загибель від готтів, якщо той не відкриє храмів. Імператор не повірив старцеві і велів кинути його до в’язниці. Але пророцтво Ісаакія збулося, після чого преподобного звільнили і почали шанувати як пророка.

Після приходу до влади царя Феодосія Великого православним повернули храми, а Ісаакію збудували оселю, де збиралися інші ченці – так з’явилася нова обитель. Помер Ісаакій у старості, замість себе він залишив ігуменом преподобного Далмата.

До преподобного Ісаака звертаються з молитвами допомогти прийняти вірне рішення у важкій ситуації, зміцнити у вірі, зцілити душу та тіло.

Церковне свято 30 травня за старим стилем

Сьогодні, 30 травня, за старим календарним стилем у церкві згадують апостола Андроніка та іже з ним.

У кого іменини 30 травня

Іменини сьогодні відзначають носії імен Василь, Ісаакій, Ніканор, а також Адріан, Опанас, Євдокія та Степан.

Ісаакій Змійовик: прикмети та заборони

У народному календарі 30 травня – свято Ісаак Змійовик або Зміїний день. Прозвали його так тому, що в цей час змії виповзають із нір та влаштовують зміїні «весілля» та танці, тому треба остерігатися зустрічі з ними.

А ще вважається, що якась погода у цей день – такою буде і осінь.

Інші прикмети цього дня:

  • павук плете велику павутину в будинку – до негоди;
  • шипшина зацвіла тільки зараз – зима буде суворою і без снігу;
  • сова кричить уночі – буде різке похолодання;
  • папороть з ранку «скрутила» листя – день буде сонячний і теплий.

Що сьогодні не можна робити:

  • йти в ліс – може вкусити змія;
  • піднімати з землі будь-які чужі речі та заводити нові знайомства – вони принесуть лише нещастя;
  • відмовляти у тому, хто потребує – відмова може стати причиною плачевних наслідків.

Що можна робити сьогодні:

  • Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то зима буде холодною. Вважалося, що це день, коли плазуни роблять «весілля», їх слід оминати.
  • Сьогоднішній день, за народними повір’ями, потрібно постаратися провести спокійно, бути максимально зібраними, як ніколи раніше.
  • Цього дня можна садити боби.
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