Кого вшанують православні 17 травня: апостола Андроника і святої Юнії

17 травня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

17 травня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять апостола Андроника і святої Юнії.

Хто такий апостол Андроник

Апостол Андроник був одним з сімдесяти апостолів, які були посланими Ісусом Христом. Він відігравав важливу роль у ранньому християнстві, проповідуючи Євангеліє в різних місцях. Його віра та відданість Господу були непохитними, і він віддав своє життя за цю віру. Апостол Андроник є прикладом мужності та вірності, і його пам’ять вшановується в церковному календарі.

Хто така свята Юнія

Свята Юнія також була християнкою, яка віддавала своє життя за віру. Її вшановують як святого, що відмовився від ідолопоклонства та віддав свою душу Богу. Юнія була прикладом вірності та готовності віддати своє життя за Христа. Її пам’ять також вшановується в церковному календарі.

Народні прикмети 17 травня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: на калині вже з’явилися квіти — вже можете сіяти у відкритий ґрунт огірки, гарбузи, боби, кукурудзу;

багато хрущів — на посушливу погоду найближчими днями;

почути як кує зозуля — чекайте на гарну і сонячну погоду;

сильно дощить — буде хороший урожай;

небом зграйками сновигають горобці — довгий час буде гарна погода;

Що не можна робити 17 травня

Сьогодні не можна робити таке:

обривати дерева, кущі;

сваритися з рідними, лихословити;

пити алкогольні напої;

ображати птахів, особливо ворон.

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