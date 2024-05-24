Кого вшанують православні 24 травня: преподобного Симеона Стовпника

24 травня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

24 травня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі.

Хто такий преподобний Симеон Стовпник на Дивній горі

Преподобний Симеон Стовпник на Дивній горі був видатним аскетом і монахом, який жив у VI-VII столітті. Він відзначався своєю непохитною вірою та винятковою аскезою, здобувши популярність серед своїх сучасників завдяки своєму життю, сповненому духовних подвигів. Народжений у Сирії, Симеон присвятив своє життя служінню Богові, обравши усамітнене життя на Дивній горі, де він віддавався молитві, посту та медитації.

Симеон отримав прізвисько “Стовпник” через своє життя на вершині стовпа або колони, яку він сам збудував. Це незвичайне місце стало його духовним притулком, де він здійснював молитви та покаяння. Попри численні духовні випробування та спокуси, Симеон залишався вірним своєму покликанню. Йому приписують численні чудеса, включаючи зцілення та пророцтва, що зробило його впливовим серед монахів та аскетів того часу. Життя та вчення преподобного Симеона залишили глибокий слід у християнській традиції, надихаючи багатьох на духовний шлях.

Народні прикмети 24 травня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: багато комарів літає — до сильної посухи в липні;

птахи літають низько — чекайте на сильні дощі;

сонце ясне — до врожайного літа;

в небі видно багато птахів — буде гарна погода.

Що не можна робити 24 травня

Сьогодні не можна робити таке:

лихословити, сваритися;

займатися важкою фізичною роботою;

іншим бажати зла.

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