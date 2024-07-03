Церковне свято 3 липня: не давайте в борг і не починайте нових справ

Святитель Анатолій: боровся з єрессю і скликав Халкідонський Собор

Святитель Анатолій жив у IV столітті, був родом із Олександрії. Отець Кирило Олександрійський висвятив його у диякони, і Анатолій присвятив життя служінню у церкві. У ті часи у Візантійській імперії поширилася нова брехня – хтось Євтихій стверджував, що Божественна природа Христа повністю поглинула людську. Таким чином, вчення про спасіння і спокуту людства спотворювалося. Євтихія підтримало духовенство і знати і навіть сам імператор – патріарха Константинопольського, святого Флавіана скинули. Нового патріарха ж було вирішено обрати із священнослужителів поза столицею – обрали Анатолія. Але він почав відновлювати чистоту вчення: скликав Четвертий Вселенський Собор у місті Халкідоні (чому його ще називають Халкідонським), де було затверджено догмат про дві природи Христа, незлитні і нероздільні.

Все життя новий патріарх вірно служив християнству, зводив нові православні храми та сприяв перенесенню до Константинополя мощів християнських мучеників. Також Анатолій особисто вінчав на царство нового імператора Візантійської імперії Лева I Макеллу – це сталося вперше в історії.

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Про Анатолія, самітників Києво-Печерських, відомо небагато. Обидва були ченцями Києво-Печерського монастиря, але у різний час – у XII та XIII століттях. Один із них був похований у Ближніх печерах, інший – у Далеких. Їхні мощі перебувають там досі.

За старим календарним стилем цього дня згадують священномученика Мефодія, єпископа Патарського. Також за старим календарем триває Петров пост 2024 – до 11 липня.

Прикмети на 3 липня: час збирати мак

За прикметами сьогодні судять про погоду:

літають зграї комарів та мошок – весь найближчий тиждень буде дуже спекотно;

павуки плетуть павутиння – до погожої погоди;

вода в колодязях зменшується – чекай на спеку.

У народному календарі 3 липня – свято Маків день. Також його ще називають Стожари та Мокій та Марк – на честь святих римських мучеників Мокія та Марка, пам’ять яких теж відбувається сьогодні. У Маків день зазвичай збирають мак та за кількістю зерен судять про врожай: якщо їх багато – рік буде врожайним.

Що не можна робити 3 липня

Наші пращури вважали, що в цей день не можна робити амулети – вірили, що вони не убезпечать від нечистої сили, а навпаки, її покличуть.

Також краще не розпочинати нових справ – вони точно підуть не так, як ви очікували.

Не слід позичати гроші – це до сварки.

Також цього дня не радять щось саджати на городі та в саду – рости буде погано.

Заборонено злословити та лаятись.

Що можна робити 3 липня

Святі Анатолії є покровителями всіх, хто носить це ім’я – цього дня можна помолитися за здоров’я, Божу допомогу.

Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотний день, то зима буде холодною. Освячений мак зберігали вдома – вважалося, що він захищає від нечисті та залучає до будинку добробут.

Маків день вважається сприятливим для сіножаті та полювання.

У минулі часи у цей день вшановується пам’ять свята. Вдень збирали маки, а ввечері спілкувалися з друзями та рідними.

У кого іменини 3 липня

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Анатолій, Олександр, Василь, Георгій, Герасим, Демид, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Філіпп, Хома.

За старим стилем іменини у Андрія, Гліба, Інни, Луки, Наума, Римми, Пінни, Хоми.

Талісманом людини, народженої 3 липня, є берил. Досить жорсткий, хоч і тендітний камінь. Здавна вірили, що власнику берил приносить багатство та добробут.