Церковне свято 3 липня: не давайте в борг і не починайте нових справ

Церковне свято 3 липня: не давайте в борг і не починайте нових справ

Сьогодні, 3 липня, православна церква згадує (за новим церковним календарем) святителя Анатолія, патріарха Константинопольського, а також преподобних Анатоліїв, самітників Києво-Печерських. У народі сьогодні – Маків день. Про традиції та прикмети цього дня – у матеріалі «Одеського життя».

Святитель Анатолій: боровся з єрессю і скликав Халкідонський Собор

Святитель Анатолій жив у IV столітті, був родом із Олександрії. Отець Кирило Олександрійський висвятив його у диякони, і Анатолій присвятив життя служінню у церкві. У ті часи у Візантійській імперії поширилася нова брехня – хтось Євтихій стверджував, що Божественна природа Христа повністю поглинула людську. Таким чином, вчення про спасіння і спокуту людства спотворювалося. Євтихія підтримало духовенство і знати і навіть сам імператор – патріарха Константинопольського, святого Флавіана скинули. Нового патріарха ж було вирішено обрати із священнослужителів поза столицею – обрали Анатолія. Але він почав відновлювати чистоту вчення: скликав Четвертий Вселенський Собор у місті Халкідоні (чому його ще називають Халкідонським), де було затверджено догмат про дві природи Христа, незлитні і нероздільні.

Все життя новий патріарх вірно служив християнству, зводив нові православні храми та сприяв перенесенню до Константинополя мощів християнських мучеників. Також Анатолій особисто вінчав на царство нового імператора Візантійської імперії Лева I Макеллу – це сталося вперше в історії.

***

Про Анатолія, самітників Києво-Печерських, відомо небагато. Обидва були ченцями Києво-Печерського монастиря, але у різний час – у XII та XIII століттях. Один із них був похований у Ближніх печерах, інший – у Далеких. Їхні мощі перебувають там досі.

За старим календарним стилем цього дня згадують священномученика Мефодія, єпископа Патарського. Також за старим календарем триває Петров пост 2024 – до 11 липня.

Прикмети на 3 липня: час збирати мак

Цвіте мак

За прикметами сьогодні судять про погоду:

  • літають зграї комарів та мошок – весь найближчий тиждень буде дуже спекотно;
  • павуки плетуть павутиння – до погожої погоди;
  • вода в колодязях зменшується – чекай на спеку.

У народному календарі 3 липня – свято Маків день. Також його ще називають Стожари та Мокій та Марк – на честь святих римських мучеників Мокія та Марка, пам’ять яких теж відбувається сьогодні. У Маків день зазвичай збирають мак та за кількістю зерен судять про врожай: якщо їх багато – рік буде врожайним.

Що не можна робити 3 липня

  • Наші пращури вважали, що в цей день не можна робити амулети – вірили, що вони не убезпечать від нечистої сили, а навпаки, її покличуть.
  • Також краще не розпочинати нових справ – вони точно підуть не так, як ви очікували.
  • Не слід позичати гроші – це до сварки.
  • Також цього дня не радять щось саджати на городі та в саду – рости буде погано.
  • Заборонено злословити та лаятись.

Що можна робити 3 липня

  • Святі Анатолії є покровителями всіх, хто носить це ім’я – цього дня можна помолитися за здоров’я, Божу допомогу.
  • Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотний день, то зима буде холодною. Освячений мак зберігали вдома – вважалося, що він захищає від нечисті та залучає до будинку добробут.
  • Маків день вважається сприятливим для сіножаті та полювання.
  • У минулі часи у цей день вшановується пам’ять свята. Вдень збирали маки, а ввечері спілкувалися з друзями та рідними.

У кого іменини 3 липня

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Анатолій, Олександр, Василь, Георгій, Герасим, Демид, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Філіпп, Хома.

За старим стилем іменини у Андрія, Гліба, Інни, Луки, Наума, Римми, Пінни, Хоми.

Талісманом людини, народженої 3 липня, є берил. Досить жорсткий, хоч і тендітний камінь. Здавна вірили, що власнику берил приносить багатство та добробут.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk