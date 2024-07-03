Церковный праздник 3 июля: не давайте в долг и не начинайте новых дел

Святитель Анатолий: боролся с ересью и созвал Халкидонский Собор

Святитель Анатолий жил в IV веке, был родом из Александрии. Отец Кирилл Александрийский рукоположил его в диаконы, и Анатолий посвятил жизнь служению в церкви. В те времена в Византийской империи распространилась новая ересь – некто Евтихий утверждал, что Божественная природа Христа полностью поглотила человеческую. Таким образом учение о спасении и искуплении человечества искажалось. Евтихия поддержало духовенство и знать и даже сам император – патриарха Константинопольского, святого Флавиана низложили. Нового патриарха же было решено выбрать из священнослужителей за пределами столицы – выбрали Анатолия. Но он начал восстанавливать чистоту учения: созвал Четвертый Вселенский Собор в городе Халкидоне (отчего его еще называют Халкидонским), где был утвержден догмат о двух Естествах Христа, неслитных и нераздельных.

Всю жизнь новый патриарх верно служил христианству, возводил новые православные храмы и способствовал перенесению в Константинополь мощей христианских мучеников. Также Анатолий лично венчал на царство нового императора Византийской империи Льва I Макеллу – это произошло впервые в истории.

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Об Анатолиях, затворниках Киево-Печерских, известно немного. Оба были иноками Киево-Печеркого монастыря, но в разное время – в XII и XIII веках. Один из них был похоронен в Ближних пещерах, другой – в Дальних. Их мощи находятся там до сих пор.

По старому календарному стилю в этот день вспоминают священномученика Мефодия, епископа Патарского. Также по старому календарю продолжается Петров пост 2024 – до 11 июля.

Приметы на 3 июля: время собирать мак

По приметам сегодняшнего дня судят о погоде:

летают стаи комаров и мошек – всю ближайшую неделю будет очень жарко;

пауки плетут паутину – к погожей погоде;

вода в колодцах убывает – жди жару.

В народном календаре 3 июля – праздник Маков день. Также его еще называют Стожары и Мокий и Марк – в честь святых римских мучеников Мокия и Марка, память которых тоже совершается сегодня. В Маков день обычно собирают мак и по количеству зерен судят об урожае: если их много – год будет урожайным.

Что нельзя делать 3 июля

Наши предки считали, что в этот день нельзя делать амулеты – верили, что они не оградят от нечистой силы, а, наоборот, ее призовут.

Также лучше не начинать новых дел – они точно пойдут не так, как вы ожидали.

Не следует давать деньги в долг – это к ссоре.

Также в этот день не советуют что-либо сажать на огороде и в саду – расти будет плохо.

Запрещено злословить и ругаться.

Что можно делать 3 июля

Святые Анатолии являются покровителями всех, кто носит это имя – в этот день можно помолиться о здоровье, Божьей помощи.

Наши предки в этот день святили зерна мака. Освященный мак сохраняли дома – считалось, что он защищает от нечисти и привлекает в дом благосостояние.

Маков день считается благоприятным для сенокоса и охоты.

В старину в этот день любили устраивать народные гуляния. Днем собирали маки, а вечером общались с друзьями и родными.

У кого именины 3 июля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анатолий, Александр, Василий, Георгий, Герасим, Демид, Иван, Константин, Марк, Михаил, Филипп, Фома.

По старому стилю именины у Андрея, Глеба, Инны, Луки, Наума, Риммы, Пинны, Фомы.

Талисманом человека, рожденного 3 июля, является берилл. Достаточно жесткий, хоть и хрупкий камень. Издавна верили, что владельцу берилл приносит богатство и благополучие.