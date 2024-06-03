Церковне свято 3 червня: навіщо сьогодні треба зробити покупку і відкрити вікна

Що відомо про мученика Лукілліана

Мученик Лукілліан, який проживав у місті Нікомідія, жив третьому столітті. Він довгий час служив язичницьким священнослужителем. З віком чоловік усвідомив помилковість своїх поглядів і прийняв християнство. Після хрещення, він почав проповідувати нову віру, завдяки чому багато його співвітчизників також стали християнами.

Колишнього жерця видали місцевому правителю, який намагався змусити Лукілліана відректися від християнства. Відмовившись, Лукілліан був ув’язнений.

У в’язниці він зустрів чотирьох молодих християн: Клавдія, Іпатія, Павла та Діонісія, яких навчав віри і мужності перед лицем мук. Коли їх намагалися спалити, вогонь дивовижним чином погас, і вони залишилися цілими.

Щоб уникнути подальшого розбурхування народу, правитель відправив їх на страту до Візантії. Там їх підтримувала діва Павла, яка приносила їм їжу і доглядала за ними. Павла, яка була опорою для мучеників перед стратою, згодом сама стала мученицею за віру в Христа.

Церковне свято 3 червня за старим стилем

3 червня за старим календарним стилем згадують рівноапостольних царя Костянтина і матір його царицю Олену.

2023 року Православна церква України перейшла на новий церковний календар – новоюліанський. Дати православних свят із фіксованою датою (неперехідні свята) змістилися на 13 днів раніше. Однак частина вірян продовжують дотримуватися колишнього календаря – юліанського, який також називають старим стилем.

Народне свято 3 червня – Лука Вітряник

У народному календарі 3 червня відзначається свято Лук’яна Вітряка, також відомого як Лука Вітряник. Назву цьому святі дали вітри, які зазвичай супроводжували цей час. Саме цього дня наші предки стежили за тим, куди дме вітер.

Що не можна робити 3 червня:

Сьогодні, як і в будь-який інший день, церква виступає проти лайки та сварок, наклепу, жадібності, заздрості та зневіри.

Не можна відмовляти в допомозі тому, хто просить.

За народними прикметами:

Не варто позичати або давати в борг гроші, оскільки це може призвести до довготривалих фінансових труднощів. Також не радять носити із собою багато грошей, щоб уникнути їх втрати.

Що можна робити 3 червня:

Якщо умови погоди сприяли, 3 червня традиційно приурочували до сівби льону та вівса. За старовинними звичаями, жінки під час сівби випускали своє волосся, вірячи, що це сприятиме росту довгого льону. Вважається, що в цей день льон має особливі корисні властивості, тому рекомендується з’їсти жменю насіння для підтримки здоров’я серця та нормалізації кров’яного тиску.

Цей день також вважається сприятливим для здійснення покупок, оскільки придбані речі обіцяють бути довговічними та приносити радість. Для торговців це щасливий час, адже очікується великий прибуток від продажів.

У святого Лукілліана просять просити сил подолати життєві труднощі. Сьогодні радять відчинити вікна і провітрити дім, оскільки протягом видує все негативне.

За народною традицією, якщо вивісити на вулицю прання та речі хворої людини, то вітер віднесе хворобу.

Якщо цього дня вітер дме з південного напрямку, то незаміжнім дівчатам радять стати до нього спиною і розкинути руки – це приносить їм щасливе весілля.

В кого іменини 3 червня

День ангела за новоюліанським календарем сьогодні святкують Афанасій, Денис, Дмитро, Лук’ян, Михайло, Павло, Юліан.

Іменини за старим стилем у Кирила, Костянтина, Михайла, Олени, Федіра, Ярослава.