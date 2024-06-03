Церковный праздник 3 июня: зачем сегодня надо сделать покупку и открыть окна

Что известно о мученике Лукиллиане

Мученик Лукиллиан, который проживал в городе Никомидия, жил третьем веке. Он долгое время служил языческим священнослужителем. С возрастом мужчина осознал ошибочность своих взглядов и принял христианство. После крещения, он начал проповедовать новую веру, благодаря чему многие его соотечественники также стали христианами.

Бывшего жреца выдали местному правителю, который пытался заставить Лукиллиана отречься от христианства. Отказавшись, Лукиллиан был заключен в тюрьму.

В тюрьме он встретил четырех молодых христиан: Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия, которых учил вере и мужеству перед лицом мучений. Когда их пытались сжечь, огонь чудесным образом погас, и они остались целыми.

Чтобы избежать дальнейшего будоражения народа, правитель отправил их на казнь в Византию. Там их поддерживала дева Павла, которая приносила им еду и ухаживала за ними. Павла, которая была опорой для мучеников перед казнью, впоследствии сама стала мученицей за веру во Христа.

Церковный праздник 3 июня по старому стилю

3 июня по старому календарному стилю вспоминают равноапостольных царя Константина и мать его царицу Елену.

2023 года Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь — новоюлианский. Даты православных праздников с фиксированной датой (непереходные праздники) сместились на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря — юлианского, который также называют старым стилем.

Народный праздник 3 июня — Лука Ветреник

В народном календаре 3 июня отмечается праздник Лукьяна Ветряка, также известного как Лука Ветряник. Название этому празднику дали ветры, которые обычно сопровождали это время. Именно в этот день наши предки следили за тем, куда дует ветер.

Что нельзя делать 3 июня:

Сегодня, как и в любой другой день, церковь выступает против ругани и ссор, клеветы, жадности, зависти и уныния.

Нельзя отказывать в помощи тому, кто просит.

По народным приметам:

Не стоит занимать или давать в долг деньги, поскольку это может привести к долговременным финансовым трудностям. Также не советуют носить с собой много денег, чтобы избежать их потери.

Что можно делать 3 июня:

Если условия погоды благоприятствовали, 3 июня традиционно приурочивали к севу льна и овса. По старинным обычаям, женщины во время сева выпускали свои волосы, веря, что это будет способствовать росту длинного льна. Считается, что в этот день лен обладает особыми полезными свойствами, поэтому рекомендуется съесть горсть семян для поддержания здоровья сердца и нормализации кровяного давления.

Этот день также считается благоприятным для совершения покупок, поскольку приобретенные вещи обещают быть долговечными и приносить радость. Для торговцев это счастливое время, ведь ожидается большая прибыль от продаж.

У святого Лукиллиана просят просить сил преодолеть жизненные трудности. Сегодня советуют открыть окна и проветрить дом, поскольку сквозняк выдувает все негативное.

По народной традиции, если вывесить на улицу стирку и вещи больного человека, то ветер унесет болезнь.

Если в этот день ветер дует с южного направления, то незамужним девушкам советуют стать к нему спиной и раскинуть руки — это приносит им счастливую свадьбу.

У кого именины 3 июня

День ангела по новоюлианскому календарю сегодня празднуют Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан.

Именини по старому стилю у Кирилла, Константина, Михаила, Елены, Федора, Ярослава.