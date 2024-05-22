Церковне свято 22 травня: день, який вважали найстрашнішим

Святий мученик Василіск: мав дар зцілення і постраждав як християнин

Василіск жив у IV столітті. Він був християнином і мав дар зцілення. Це були часи правління імператора Максиміана Галерії, коли влаштовувалися гоніння на християн. Потрапив під них і Василіск – його схопили та відправили до в’язниці міста Комани. Там Василіску приснився Господь і передбачив мученикові швидку смерть.

Василіск відпросився у сторожів, щоб попрощатися з рідними – його відпустили, бо почитали за чудеса, які вони творять. Коли Василіска привели на суд до правителя в язичницьке капище, то зійшов з небес вогонь і спалив капище. Градоначальник був у гніві і велів стратити християнина.

На місці могили святого згодом збудували храм на його честь. Мощі святого Василіска також зцілюють віруючих від багатьох хвороб.

До святого Василіска звертаються з проханнями про зміцнення віри, зцілення душевних і тілесних недуг, просять дати сили винести життєві труднощі.

Церковне свято 22 травня за старим стилем

22 травня за старим календарним стилем згадують перенесення мощей Миколи Чудотворця (Микола Теплий). Цього дня згадують перенесення мощів Миколи Чудотворця з малоазійських Світ Лікійських до італійського міста Барі.

У кого іменини 22 травня

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають: Володимир, Данило, Іван, Макар, Михайло, Павло, Софія, Любов, а також Микола, Сергій, Денис.

Василисків день: прикмети, звичаї, заборони

У народному календарі 22 травня – свято Василисків або Волошковий день, Василіса Солов’їха. Прикмети цього дня говорять про погоду та врожай:

зацвіла горобина – до ранньої осені;

горобці в’ють гнізда – до дощової погоди;

пішов дощ – до хорошого врожаю;

якщо вночі грім – погода налагодиться;

жаби розквакалися – вродить овес.

Вважається, що після цього дня встановлюється тепла погода.

Що не можна робити сьогодні

Сваритися, ображати будь-кого;

Відмовляти у допомозі:

Заздрити, пліткувати;

Піддаватися зневірі.

Не можна свистіти – це до обману і крадіжок;

Всі нетермінові хірургічні операції краще перенести на другий день;

А ще цей день у давнину вважали одним із найстрашніших – за повір’ями в цей час народжувався зміїний цар Василиск. Тому намагалися не розпочинати нову роботу – успіху в ній не буде.

Також заборонялося працювати на городі та полі.

Що можна робити 22 травня