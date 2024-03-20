Церковне свято 20 березня: про що можна просити святу Світлану

Свята Фотіна стала героїнею Євангелія

20 березня за новим церковним календарем православні віруючі згадують мученицю Фотину (Світлану) Римську. Вона відома як самарянка, яка напоїла Ісуса водою з криниці.

Фотіна народилася і жила в Самарії (зараз це історична область Ізраїлю). В Євангелії про неї сказано, що вона була тією жінкою, до якої звернувся Ісус і попросив води з криниці Якова. Коли він побачив її збентеження (юдеї воліли не спілкуватися з самарянами), то сказав їй: «Той, хто п’є воду цю, спрагне знову, а хто питиме воду, яку Я дам йому, той не буде жадати повік; але вода, яку Я дам йому, стане в ньому джерелом води, що тече в вічне життя» і повідав, що він – Месія.

Фотина повернулася до селища і розповіла, що зустріла Ісуса та повірила в нього. Після цього вона почала проповідувати благу звістку. Її сини також стали християнами і, навіть будучи на високих посадах, поширювали віру.

Коли почалося переслідування християн, сім’ю Фотіни заарештували і доставили до Риму, де спочатку катували, а потім стратили. Перед смертю по молитвах святих відбувалося чимало чудес, які привели багатьох до віри.

У нас святу Фотинію вшановують як святу Світлану. Її вважають покровителькою жіночого щастя та шлюбу, їй моляться про зцілення різних недуг, зміцнення віри та стійкості духу у складні моменти життя, захист від поганих думок. Також Фотинія є заступницею дівчат із ім’ям Світлана.

Свято 20 березня за старим стилем – день пам’яті священномучеників, які в Херсонесі єпископували: Василя, Єфрема, Капітана, Євгена та інших.

У кого 20 березня іменини

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають: Олександра, Василь, Віктор, Віссаріон, Герман, Іван, Клавдія, Максим, Марія, Мирон, Микита, Параска, Світлана, Севастьян, Сергій, Уляна.

Прикмети та заборони на 20 березня

У народному календарі 20 березня – Фотінья Колодязниця. Прикмети цього дня кажуть про погоду:

дощ йде – восени буде багато грибів;

небо зоряне – тепло прийде нескоро;

хмари йдуть проти вітру – чекай на швидкі опади;

багато талої води – у травні буде багато трави.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде холодною, то й осінь буде холодною.

Що можна і не можна робити 20 березня

У народі цього дня особливо шанують колодязну воду – вважається, що вона в цей день стає цілющою. Свіжою водою з колодязя потрібно вмитися і попити її, щоб бути здоровим, а також окропити будинок, щоб позбавитися хвороб і залучити удачу.

Сьогодні не можна: сваритися, пліткувати, хвалитися, заздрити, засуджувати, відмовляти у допомозі, сумувати.

Крім того, триває перший тиждень Великого посту, і тим, хто постує, цього дня належить сухоїдіння.

Народні прикмети радять сьогодні не готувати на вчорашній воді – підуть сили, краще набрати свіжої.

Крім того, наші пращури вірили, що в цей день не можна нікому розповідати про свої плани та мрії, інакше вони точно не збудуться. Також намагалися не носити одяг, виготовлений із будь-якої тканини, крім льону. Так селяни боронилися від нечистої сили.