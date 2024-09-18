Церковне свято 18 вересня: коли не можна хвалитися своїми успіхами

Свята мучениця Аріадна: була непохитна у вірі

Аріадна жила у II столітті у Фригії (територія сучасної Туреччини) і була рабинею. Якось її господар, Тертілл, з нагоди народження сина влаштував урочистість із жертвопринесенням язичницьким богам. Аріадна сповідувала християнську віру і відмовилася брати участь у цій події. За це її піддали побоям, а потім кинули до в’язниці і морили голодом. Але Аріадна залишалася непохитною – і її відпустили. Сам же Тертілл послав за нею погоню – Аріадна, побачивши, що її переслідують, почала молитися Богові. Раптом по її молитві у горі утворилася ущелина, і свята зникла в ній – це привело переслідувачів у сум’яття та страх. Від рук переслідувачів Бог визволив святу, як рятує птаха від мереж ловців.

За старим стилем сьогодні день пам’яті пророка Захарії, його дружини праведної Єлисавети та благовірного князя Гліба.

Прикмети на 18 вересня: що віщує снігову зиму

За прикметами сьогодні судять, якими будуть осінь та зима:

листя біля берези ще не опали – зима буде теплою;

журавлі відлітають – чекай на морози наприкінці місяця;

бур’яни витяглися у висоту – зима буде сніговою.

У народі 18 вересня – свято Арина Шипівниця. У цей день прийнято збирати ягоди шипшини, вважається, що плоди, зібрані до перших заморозків, мають найбільшу цілющу силу.

Що не можна робити 18 вересня

Цього дня не можна злословити на адресу інших людей, тому що всі ці слова обернуться проти вас.

Не слід з’ясовувати стосунки з близькими, інакше сварка може затягнутися надовго.

Не рекомендується висаджувати або поливати рослини – вони загинуть.

Не можна стригтися, інакше почнуться проблеми зі здоров’ям.

Не варто хвалитися своїми успіхами і слід бути обережними у проханнях до Господа – не просити більше, ніж потрібно.

Що можна робити 18 вересня

У святої Аріадни просять благополуччя, здоров’я та сімейної згоди.

Вважається, що сьогодні треба зробити якусь добру справу – але не напоказ, а потай.

У народі на Арину Шипівницю прийнято влаштовувати дівочі посиденьки та шаткувати капусту на зиму.

У кого іменини 18 вересня