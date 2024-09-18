Церковный праздник 18 сентября: когда нельзя хвастаться своими успехами

Святая мученица Ариадна: была непреклонна в вере

Ариадна жила во II веке во Фригии (территория современной Турции) и была рабыней. Как-то ее хозяин, Тертилл, по случаю рождения сына устроил торжество с жертвоприношением языческим богам. Ариадна исповедовала христианскую веру и отказалась участвовать в этом событии. За это ее подвергли побоям, а затем бросили в темницу и морили голодом. Но Ариадна оставалась непреклонной – и ее отпустили. Сам же Тертилл послал за ней погоню – Ариадна, увидев, что ее преследуют, стала молиться Богу. Внезапно по ее молитве в горе образовалась расщелина, и святая скрылась в ней – это привело преследователей в смятение и страх. От рук преследователей Бог избавил святую, как избавляет птицу от сетей ловцов.

По старому стилю сегодня день памяти пророка Захарии, его жены праведной Елисаветы и благоверного князя Глеба.

Приметы на 18 сентября: что предвещает снежную зиму

По приметам сегодняшнего дня судят, какими будут осень и зима:

листья у березы еще не опали – зима будет теплой;

журавли улетают – жди морозы в конце месяца;

сорняки вытянулись в высоту – зима будет снежной.

В народе 18 сентября – праздник Арина Шиповница. В этот день принято собирать ягоды шиповника, считается, что плоды, собранные до первых заморозков, имеют наибольшую целительную силу.

Что нельзя делать 18 сентября

В этот день нельзя злословить в адрес других людей, потому что все эти слова обратятся против вас.

Не следует выяснять отношения с близкими, иначе ссора может затянуться надолго.

Не рекомендуется высаживать или поливать растения – они погибнут.

Нельзя стричься, иначе начнутся проблемы со здоровьем.

Не стоит хвастаться своими успехами и следует быть осторожными в просьбах к Господу – не просить больше, чем нужно.

Что можно делать 18 сентября

У святой Ариадны просят благополучия, здоровья и семейного согласия.

Считается, что сегодня нужно сделать какое-то доброе дело – но не напоказ, а втайне.

В народе на Арину Шиповницу принято устраивать девичьи посиделки и шинковать капусту на зиму.

У кого именины 18 сентября