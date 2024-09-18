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Церковный праздник 18 сентября: когда нельзя хвастаться своими успехами

Церковный праздник 18 сентября: когда нельзя хвастаться своими успехами

Сегодня, 18 сентября, по новому церковному календарю (1 октября по старому) православная церковь вспоминает святую мученицу Ариадну. В народе этот день прозвали Арина Шиповница. Как церковный праздник отмечают сегодня по старому стилю, запреты дня, у кого именины.

Святая мученица Ариадна: была непреклонна в вере

Ариадна жила во II веке во Фригии (территория современной Турции) и была рабыней. Как-то ее хозяин, Тертилл, по случаю рождения сына устроил торжество с жертвоприношением языческим богам. Ариадна исповедовала христианскую веру и отказалась участвовать в этом событии. За это ее подвергли побоям, а затем бросили в темницу и морили голодом. Но Ариадна оставалась непреклонной – и ее отпустили. Сам же Тертилл послал за ней погоню – Ариадна, увидев, что ее преследуют, стала молиться Богу. Внезапно по ее молитве в горе образовалась расщелина, и святая скрылась в ней – это привело преследователей в смятение и страх. От рук преследователей Бог избавил святую, как избавляет птицу от сетей ловцов.

По старому стилю сегодня день памяти пророка Захарии, его жены праведной Елисаветы и благоверного князя Глеба.

Приметы на 18 сентября: что предвещает снежную зиму

По приметам сегодняшнего дня судят, какими будут осень и зима:

  • листья у березы еще не опали – зима будет теплой;
  • журавли улетают – жди морозы в конце месяца;
  • сорняки вытянулись в высоту – зима будет снежной.

В народе 18 сентября – праздник Арина Шиповница. В этот день принято собирать ягоды шиповника, считается, что плоды, собранные до первых заморозков, имеют наибольшую целительную силу.

Что нельзя делать 18 сентября

  • В этот день нельзя злословить в адрес других людей, потому что все эти слова обратятся против вас.
  • Не следует выяснять отношения с близкими, иначе ссора может затянуться надолго.
  • Не рекомендуется высаживать или поливать растения – они погибнут.
  • Нельзя стричься, иначе начнутся проблемы со здоровьем.
  • Не стоит хвастаться своими успехами и следует быть осторожными в просьбах к Господу – не просить больше, чем нужно.

Что можно делать 18 сентября

  • У святой Ариадны просят благополучия, здоровья и семейного согласия.
  • Считается, что сегодня нужно сделать какое-то доброе дело – но не напоказ, а втайне.
  • В народе на Арину Шиповницу принято устраивать девичьи посиделки и шинковать капусту на зиму.

У кого именины 18 сентября

  • Именины сегодня по церковному календарю отмечают Алексей, Ариадна, Ирина, София, Аркадий, Сергей, Михаил, Константин, Иван, Владимир, Борис.
  • По старому стилю именины празднуют Александр, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса, Федор.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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