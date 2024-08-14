Церковне свято 14 серпня: як не втратити всі гроші?

Кого шанує церква цього дня

14 серпня за новим церковним календарем (27 серпня за старим) – день пам’яті преподобного пророка Міхея, одного з 12 «малих пророків» та автора книги пророцтв.

Міхей, чиє ім’я означає «хто подібний до Бога», почав своє пророче служіння в 778 році до Різдва Христового. Він був простим селянином родом із Юдеї. Існує припущення, що Міхей був сучасником пророка Ісаї, і, можливо, його учнем.

Майже 50 років він пророкував долю народу Ізраїлю. Він передбачав нашестя на Юдею ассірійського царя Сеннахерима, полон ізраїльтян, падіння юдейського царства, руйнування Єрусалиму та інші лиха, а також явище Месії. Не боячись гніву, він викривав гріхи та злочини правителів і розкривав лжепророків та нечистих священиків. Був випадок, коли Міхея кинули до в’язниці через те, що він передбачив цареві Ахаву загибель на війні.

Є кілька версій смерті пророка: за однією він був убитий наближеними до царя Ахава, якому передбачив смерть, за другою – дожив до глибокої старості. Його мощі були знайдені за імператора Феодосії Великого, також на честь пророка було збудовано храм.

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А ще цього дня за новим стилем відзначається перенесення мощів преподобного Феодосія, ігумена Києво-Печерського, одного з основоположників чернецтва у Київській Русі, а також визначного церковного та політичного діяча другої половини XI століття.

Про Феодосію Печерському відомо, що він народився під Києвом і був із заможної родини. Рано залишився без батька, з дитинства вивчав Святе Письмо і мріяв про чернецтво, незважаючи на глузування однолітків і гнів матері. Отроком він пішов з дому до Києва, щоби прийняти постриг, але в усіх монастирях йому відмовили через юний вік. Тоді Феодосій пішов до святого Антонія Печерського і там прийняв постриг.

Разом з Никоном та Антонієм він оселився у печері та став одним із творців Києво-Печерського монастиря. Згодом Феодосія висвятили в ієромонахи, а потім обрали ігуменом. У цей період (1060-1062 роки) він організував будівництво дерев’яної будівлі монастиря, куди переселилися близько 100 ченців. З ініціативи Феодосія було прийнято перший статут Печерського монастиря, зведено багато монастирських будов і розпочато будівництво головної монастирської церкви на честь Успіння Пресвятої Богородиці (Успенський собор). Також преподобний став фундатором однієї з перших церковних бібліотек. Одним із його духовних чад Феодосія був київський князь Ізяслав Ярославович.

Помер преподобний у 1074 році, а поховали його на його прохання в печері, куди він йшов у затвор на час Великого посту. У 1090 чи 1091 році ігумен і братія лаври вирішили перенести мощі святого до закладеної ним Успенської церкви – подія була здійснена у свято Успіння Богородиці. Під час монгольської навали мощі Феодосія були заховані «під спуд», існує кілька версій, де вони можуть перебувати зараз.

За старим церковним стилем сьогодні велике свято – зносіння чесних древ животворного Хреста Господнього, яке в народі називають Медовий Спас.

Прикмети на 14 серпня

За прикметами дня можна судити, якою буде погода найближчим часом та у вересні:

світання яскраво-червоного кольору – буде дощ та вітряна погода;

день без вітру – осінь буде сухою;

журавлі відлітають – зима та морози будуть рано;

сильна гроза у цей день – вересень буде з дощами.

У народі 14 серпня – свято Михей Тиховей чи Камнеклад. Наші пращури помітили, що в цей день вшановується пам’ять преподобного Захарія. Народне свято 14 серпня відоме також як Феодосій Київський, Медовий Спас, Мокрий Маккавей.

Що не можна робити сьогодні

Не можна готувати будь-які страви з тіста, навіть пісного. Здавна вважалося, що інакше можна опинитися перед серйозними фінансовими труднощами і втратити всі кошти.

Незаміжнім дівчатам не можна ходити у старому одязі – довго будуть самотніми.

За новим стилем 14 серпня – передсвята Успіння Пресвятої Богородиці. Напередодні свята забороняється шуміти, лаятись, підвищувати голос на родичів та дітей, пити алкоголь. У народі вважається, що на порушників чекають хвороби та сімейні негаразди. Також не слід відмовляти у допомозі і милостині, але давати в борг гроші не варто – віддасте з дому фінансовий добробут.

Що можна робити сьогодні

У святого Міхея просять зцілення, святий вважається заступником вдів та сиріт, у нього просять допомоги у будівництві будинку. У молитвах до преподобного Феодосія Печерського звертаються з проханнями про душевне і тілесне здоров’я, допомогу в життєвих потребах, порятунок від бід і скорбот. Феодосій вважається покровителем та помічником ченців.

За старих часів зазвичай до 14 серпня закінчували всю основну літню роботу вдома і йшли допомагати по господарству старим, вдовам і сиротам.

У народі цей день вважається сприятливим для сватання.

14 серпня: хто сьогодні іменинник

Іменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Матвій, Микола, Федір, Єва, Євдокія.

За старим стилем іменини святкують Олександр, Димитрій, Тимофій, Федір, Софія.

Талісманом людини, народженої 14 серпня, є рубін. Елегантний та вишуканий дорогоцінний камінь. Здавна рубін вважався символом пристрасті, його дарували своїм коханим.