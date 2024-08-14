Церковный праздник 14 августа: как не потерять все деньги?

Кого почитает церковь в этот день

14 августа по новому церковному календарю (27 августа по старому) – день памяти преподобного пророка Михея, одного из 12 «малых пророков» и автора книги пророчеств.

Михей, чье имя означает «кто подобен Богу», начал свое пророческое служение в 778 году до Рождества Христова. Он был простым крестьянином родом из Иудеи. Существует предположение, что Михей был современником пророка Исайи, и, возможно, его учеником.

Почти 50 лет он предсказывал судьбы народа Израиля. Он предвидел нашествие на Иудею ассирийского царя Сеннахерима, плен израильтян, падение Иудейского царства, разрушение Иерусалима и другие бедствия, а также явление Мессии. Не боясь гнева, он обличал грехи и преступления правителей и раскрывал лжепророков и нечистых священников. Был случай, когда Михея бросили в темницу за то, что он предсказал царю Ахаву гибель на войне.

Есть несколько версий смерти пророка: по одной он был убит приближенными царя Ахавы, которому предсказал смерть, по второй – дожил до глубокой старости. Его мощи были найдены при императоре Феодосии Великом, также в честь пророка был построен храм.

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А еще в этот день по новому стилю отмечается перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского, одного из основоположников монашества в Киевской Руси, а также выдающегося церковного и политического деятеля второй половины XI века.

О Феодосии Печерском известно, что он родился под Киевом и был из состоятельной семьи. Рано остался без отца, с детства изучал Святое Писание и мечтал о монашестве, невзирая на насмешки сверстников и гнев матери. Отроком он ушел из дома в Киев, чтобы принять постриг, но во всех монастырях ему отказали из-за юного возраста. Тогда Феодосий пошел к святому Антонию Печерскому и там принял постриг.

Вместе с Никоном и Антонием он поселился в пещере и стал одним из создателей Киево-Печерского монастыря. Со временем Феодосия рукоположили в иеромонахи, а затем избрали игуменом. В этот период (1060-1062 годы) он организовал постройку деревянного здания монастыря, куда переселились около 100 монахов. По инициативе Феодосия был принят первый устав Печерского монастыря, возведены многие монастырские строения и начато строительство главной монастырской церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы (Успенский собор). Также преподобный стал основателем одной из первых церковных библиотек. Одним из его духовных чад Феодосия был киевский князь Изяслав Ярославич.

Умер преподобный в 1074 году, а похоронили его по его же просьбе в пещере, куда он уходил в затвор на время Великого поста. В 1090 или 1091 году игумен и братия лавры решили перенести мощи святого в заложенную им Успенскую церковь – событие было совершено в праздник Успения Богородицы. Во время монгольского нашествия мощи Феодосия были спрятаны «под спуд», существует несколько версий, где они могут находиться сейчас.

По старому церковному стилю сегодня большой праздник – изнесение честных древ животворящего Креста Господня, который в народе называют Медовый Спас.

Приметы на 14 августа

По приметам дня можно судить, какой будет погода в ближайшее время и сентябре:

рассвет ярко-красного цвета – будет дождь и ветренная погода;

погожий день без ветра – осень будет сухой;

журавли улетают – зима и морозы будут рано;

сильная гроза в этот день – сентябрь будет с дождями.

В народе 14 августа – праздник Михей Тиховей или Камнеклад. В народе в этот день особо почитали строителей домов и храмов. Народный праздник 14 августа известен также как Феодосий Киевский, Медовый Спас, Мокрый Маккавей.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя готовить какие-либо блюда из теста, даже постного. Издавна считалось, что иначе можно оказаться перед лицом серьезных финансовых затруднений и потерять все средства.

Незамужним девушкам нельзя ходить в старой одежде – долго будут одинокими.

По новому стилю 14 августа – предпразднество Успения Пресвятой Богородицы. Накануне праздника запрещается шуметь, ругаться, повышать голос на родственников и детей, пить алкоголь. В народе считается, что нарушителей ждут болезни и семейные неурядицы. Также не следует отказывать в помощи и милостыне, но вот давать в долг деньги не стоит – отдадите из дома финансовое благополучие.

Что можно делать сегодня

У святого Михея просят исцеления, святой считается заступником вдов и сирот, у него просят помощи в строительстве дома. В молитвах к преподобному Феодосию Печерскому обращаются с просьбами о душевном и телесном здоровье, помощи в житейских нуждах, избавлении от бед и скорбей. Феодосий считается покровителем и помощником иноков.

В старину обычно к 14 августа заканчивали всю основную летнюю работа дома и шли помогать по хозяйству старикам, вдовам и сиротам.

В народе день считается благоприятным для сватанья.

14 августа: кто сегодня именинник

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Матвей, Николай, Федор, Ева, Евдокия.

По старому стилю именины празднуют Александр, Димитрий, Тимофей, Федор, София.

Талисманом человека, рожденного 14 августа, является рубин. Элегантный и изысканный драгоценный камень. Издавна рубин считался символом страсти, его дарили своим любимым.