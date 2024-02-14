Церковный праздник 14 февраля: что надо сделать, чтобы ребенок был послушным

Кем был святой Кирилл

Кирилл (до монашеского пострига – Константин) родился в знатной семье около 827 года в городе Солунь (ныне Салоники, Греция) Византийской империи. Учился в Константинополе, где изучал греческий, славянский, латинский, иврит и арабский языки. Являлся патриаршим библиотекарем и преподавателем философии и жил в монастырях.

Осуществил просветительскую миссию к славянам и арабам и диспуты с иконоборцами и мусульманами в Сирии.

Вместе со своим братом Мефодием создал славянский один из первых славянских алфавитов (кириллицу или глаголицу), а также перевел на старославянский язык греческое Евангелие и перевел богослужебные книги на славянский язык.

Святой Кирилл Философ скончался 14 февраля 869 года и был похоронен в Базилике Святого Климента в Риме.

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Народные приметы 14 февраля

Приметы этого дня такие:

набежали облака – к плохой погоде;

если восход солнечный, а затем облачно – ждите снегопад;

на полях еще лежит снег – к большому урожаю.

Что нужно делать в этот день

В этот день в старину женщины обязательно дарили подарки своим повитухам, так как верили: если забыть об этом, ребенок вырастет непослушным и болезненным. Также важно, чтобы женщины в этот день проявляли доброжелательность – тогда и в семье будет царить покой.

Что нельзя делать в этот день

Наши предки верили, что: