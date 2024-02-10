Церковне свято 10 лютого: ким були преподобний Єфрем Сирин та священномученик Харлампій

10 лютого 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

10 лютого за новим церковним календарем віряни вшановують пам’ять преподобного Єфрема Сирина, а також священномученика Харлампія.

Ким був преподобний Єфрем Сирин

Преподобний Єфрем Сирин народився на початку IV століття у місті Низибії в Месопотамії. Його батьки, доброчесні християни, надали синові правильний напрямок життя.

Після отримання священного сану, Єфрем успішно проповідував та писав церковні проповіді, які використовувалися під час богослужінь. Для поглиблення духовних знань він здійснював подорожі, відвідуючи Єгипетських і Сирійських старців, а також зустрічаючись із святим Василем Великим. Згодом, прагнучи до самотності, Єфрем заснував свою монастирську клітку в печері, де він проводив час у молитві та творенні. Студенти знаходили до нього дорогу, щоб слухати його духовні настанови та спільно молитися.

Ким був священномученик Харлампій

Священномученик Харлампій був єпископом Магнісії, що проповідував Євангеліє під час гоніння на християн за часів імператора Севера. Підданий жорстоким тортурам, він не відступив від своєї віри. Харлампій зцілив та навернув до Христа декілька воїнів і жінок, свідків його страждань. У 202 році він помер мученицькою смертю. Деякі джерела згадують його як покровителя чиновників через його єпископський статус, що мав велику вагу в давнину. Він був відомий мудрістю, справедливістю та добротою, необхідними якостями для державних службовців. Харлампій захищав чиновників від заздрощів, зради, підступностей та неправди, допомагаючи їм здобувати Боже благословення та успіх у роботі.

Народні прикмети 10 лютого

Прикмети цього дня говорять наступне:

темне небо – до відлиги;

птахи низько літають – до похолодання;

якщо погода вітряна, влітку чекайте багато дощу;

якщо дерева вкриті інеєм, то незабаром прийде потепління.

Що не можна робити 10 лютого

Сьогодні не можна робити таке:

ображати когось, сваритися;

займатися важкою працею;

займатися садівництвом;

залишати брудними дзеркала;

відмовляти у допомозі.

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