Церковный праздник 10 февраля: кем были преподобный Ефрем Сирин и священномученик Харлампий

10 февраля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

10 февраля по новому церковному календарю верующие чтят память преподобного Ефрема Сирина, а также священномученика Харлампия.

Кем был преподобный Ефрем Сирин

Преподобный Ефрем Сирин родился в начале IV века в городе Низибии в Месопотамии. Его родители, добродетельные христиане, дали сыну правильное направление жизни.

После получения священного сана, Ефрем успешно проповедовал и писал церковные проповеди, которые использовались во время богослужений. Для углубления духовных знаний он совершал путешествия, посещая Египетских и Сирийских старцев, а также встречаясь со святым Василием Великим. Впоследствии, стремясь к уединению, Ефрем основал свою монастырскую клетку в пещере, где он проводил время в молитве и творении. Студенты находили к нему дорогу, чтобы слушать его духовные наставления и совместно молиться.

Кем был священномученик Харлампий

Священномученик Харлампий был епископом Магнисии, который проповедовал Евангелие во время гонения на христиан во времена императора Севера. Подвергнутый жестоким пыткам, он не отступил от своей веры. Харлампий исцелил и обратил ко Христу несколько воинов и женщин, свидетелей его страданий. В 202 году он умер мученической смертью. Некоторые источники упоминают его как покровителя чиновников из-за его епископского статуса, который имел большой вес в древности. Он был известен мудростью, справедливостью и добротой, необходимыми качествами для государственных служащих. Харлампий защищал чиновников от зависти, предательства, коварства и неправды, помогая им обретать Божье благословение и успех в работе.

Народные приметы 10 февраля

Приметы этого дня говорят следующее:

темное небо — к оттепели;

птицы низко летают — к похолоданию;

если погода ветреная, летом ждите много дождя;

если деревья покрыты инеем, то вскоре придет потепление.

Что нельзя делать 10 февраля

Сегодня нельзя делать следующее:

обижать кого-то, ссориться;

заниматься тяжелым трудом;

заниматься садоводством;

оставлять грязными зеркала;

отказывать в помощи.

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