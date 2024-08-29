Блискавка знову влучила в церкву – це другий випадок за два дні на Одещині

На Одещині протягом двох днів блискавка двічі вразила культові споруди. 27 серпня сталася пожежа в храмі Свято-Іверського чоловічого монастиря в Одесі, а сьогодні загорілася церква в селі Прямобалка Болградського району.
За інформацією пресслужби регіонального управління ДСНС, пожежу в Прямобалці вдалося локалізувати на площі 250 квадратних метрів. Обійшлося без постраждалих і загиблих. Ймовірною причиною пожежі стало влучання блискавки.
Для ліквідації загоряння були залучені три одиниці техніки та десять рятувальників ДСНС, а також допомога місцевих пожежних команд.
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