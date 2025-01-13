Слухопротезування проводиться у Сурдологічному центрі міської клінічної лікарні №11. У центрі працює спеціаліст-сурдолог, який здійснює аудіометрію та індивідуальний підбір слухових апаратів. Направлення на обстеження видають сімейні лікарі або ЛОР-лікарі консультативно-діагностичних центрів міста.

Минулого року в рамках цієї програми безоплатно слухопротезування отримали 29 мешканців Одеси. На поточний рік заплановано забезпечення слуховими апаратами понад 30 осіб. Процес протезування проводиться відповідно до медичних стандартів та клінічних протоколів.

Право на безоплатне отримання слухових апаратів мають певні категорії населення, зокрема:

особи з інвалідністю внаслідок війни,

ветерани бойових дій,

почесні донори,

громадяни, які постраждали від Чорнобильської катастрофи,

мешканці Одеси віком від 85 років.

Рішення про надання апаратів ухвалюється з урахуванням доходів сім’ї та чинного законодавства.

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