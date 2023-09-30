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Банки міцно взялися за гроші українців: що буде за місяць?

Банки міцно взялися за гроші українців: що буде за місяць?

В Україні після того, як знизилася облікова ставка Національного банку України, стали падати відсотки за депозитами. Передбачається, що перегляд депозитних програм у 2/3 фінансових установ відбудеться протягом місяця.

Водночас фактична прибутковість вкладів не змінилася, ставки перевищують рівень інфляції і навіть дозволяють заробити на депозитах.

За інформацією департаменту роздрібного бізнесу, середні ставки по депозитах у гривні на 3-6 місяців склали близько 15%. При цьому інфляція у серпні знизилася до 8,6%.

Після того, як податки буде сплачено, з депозитного прибутку українці зможуть отримати 11-12% річних. Це покриває зростання цін, а також приносить близько 4% чистого прибутку. Ставки по облігаціях, які також може придбати українець, ще не вищі. Наприклад, щодо річних ОВДП – 18-18,5%. Дохід за ними не оподатковується.

Фахівці зазначають, що ризики щодо вкладених коштів, які проковтне інфляція, поки що мінімальні. Повідомляється, що кон’юнктура в Україні стала доволі сприятливою для характерних коштів на гривневих депозитах.

Експерти прогнозують, що на цьому фоні популярність депозитів зростатиме, переважно у жовтні та листопаді. Справа в тому, що у грудні НБУ, швидше за все, вкотре знизить облікову ставку.

Зазначається, що найбільш популярними серед українців будуть вклади у гривні на 3-6 місяців.

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Джерело: Обозреватель, фото: 24 канал

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