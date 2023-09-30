Банки крепко взялись за деньги украинцев: что будет через месяц?

В Украине после того, как снизилась учетная ставка Национального банка Украины, стали падать проценты по депозитам. Ожидается, что пересмотр депозитных программ у 2/3 финансовых учреждений состоится на протяжении месяца.

Вместе с тем, фактическая доходность вкладов не изменилась, ставки превышают уровень инфляции и даже позволяют заработать на депозитах.

По информации департамента розничного бизнеса, средние ставки по депозитам в гривне на 3-6 месяцев составили порядка 15%. При этом инфляция в августе снизилась до 8,6%.

После того как налоги будут уплачены, с депозитной прибыли украинцы смогут получить 11-12% годовых. Это покрывает рост цен, а также приносит около 4% чистой прибыли. Ставки по облигациям, которые также может приобрести украинец, еще не выше. Например, по годовым ОВГЗ – 18-18,5%. Доход по ним не облагается налогом.

Специалисты отмечают, что риски касательно вложенных средств, которые проглотит инфляция, пока минимальны. Сообщается, что конъюнктура в Украине стала достаточно благоприятной для характерных средств на гривневых депозитах.

Эксперты прогнозируют, что на этом фоне популярность депозитов будет расти, преимущественно в октябре и ноябре. Дело в том, что в декабре НБУ, скорее всего, в очередной раз снизит учетную ставку.

Отмечается, что наиболее популярные среди украинцев будут вклады в гривне на 3-6 месяцев.

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Источник: Обозреватель, фото: 24 канал