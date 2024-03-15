Антон Птушкін зняв фільм про тварин під час війни: коли його покажуть глядачам

З 4 квітня у всеукраїнський прокат вийде перший повнометражний фільм блогера і телеведучого Антона Птушкіна “Ми, наші улюбленці і війна”. Ця стрічка – спроба показати події в Україні через стосунки людей і тварин, які стали як свідками, так і жертвами цієї війни.
“Ми, наші улюбленці та війна” – документальний фільм, створений у рамках українсько-канадської копродукції. Робота над проєктом тривала 1,5 року.
Головними героями картини стали коти, собаки, ведмеді, леви, лемури та єменський хамелеон на ім’я “Ігор”, а також люди, які їх рятують, ризикуючи своїм життям.
Цей проєкт узагалі відрізняється від усього, що я робив раніше – тут не буде гарних ландшафтів, прольотів на дроні (бо всі дрони самі знаєте де) чи чогось такого. Це – спроба показати війну в Україні під іншим кутом – через стосунки людей і тварин. Майже всі фільми в прокаті зараз мають “теглайн” – це така потужна фраза на афіші, яка описує, про що саме це кіно. У нас на афіші немає теглайна, але фразу ми знайшли: “Іноді, коли ми думаємо, що рятуємо тварин, – насправді тварини рятують нас” – це цитата однієї з героїнь, – розповів Антон Птушкін.
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Фільм “Ми, наші улюбленці та війна” відкриє щорічний міжнародний фестиваль глядацького документального кіно DocKyivFest 28 березня. А з 4 квітня глядачі зможуть подивитися фільм у мережі multiplex та інших кінотеатрах країни.
Антону Птушкіну 39 років. З 2017 по 2018 рік він був ведучим тревел-шоу “Орел і Решка” з росіянкою Настею Івлєєвою, а потім почав знімати свій тревел-блог на YouTube. Після початку повномасштабної війни Птушкін створив новий україномовний канал, де розповідав про мужність українців після вторгнення, зокрема, про волонтерів, співробітників “Укрзалізниці”, пса Патрона і про свою поїздку на Донбас.
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