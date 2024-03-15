Антон Птушкин снял фильм о животных во время войны: когда его покажут зрителям

«Мы, наши любимцы и война» – документальный фильм, созданный в рамках украинско-канадской копродукции. Работа над проектом длилась 1,5 года.

Главными героями картины стали коты, собаки, медведи, львы, лемуры и йеменский хамелеон по имени «Игорь», а также люди, которые их спасают, рискуя своей жизнью.

Этот проект вообще отличается от всего, что я делал раньше — здесь не будет красивых ландшафтов, пролетов на дроне (потому что все дроны сами знаете где) или чего-то такого. Это — попытка показать войну в Украине под другим углом — через отношения людей и животных. Почти у всех фильмов в прокате сейчас есть «теглайн» — это такая мощная фраза на афише, которая описывает, о чем именно это кино. У нас на афише нет теглайна, но фразу мы нашли: «Иногда, когда мы думаем, что спасаем животных — на самом деле животные спасают нас» — это цитата одной из героинь, — рассказал Антон Птушкин.

Фильм «Мы, наши любимцы и война» откроет ежегодный международный фестиваль зрительского документального кино DocKyivFest 28 марта. А с 4 апреля зрители смогут посмотреть фильм в сети multiplex и других кинотеатрах страны.

Антону Птушкину 39 лет. С 2017 по 2018 год он был ведущим тревел-шоу «Орел и Решка» с россиянкой Настей Ивлеевой, а затем начал снимать свой тревел-блог на YouTube. После начала полномасштабной войны Птушкин создал новый украиноязычный канал, где рассказывал о мужестве украинцев после вторжения, в частности, о волонтерах, сотрудниках «Укрзалізниці», псе Патроне и о своей поездке на Донбасс.