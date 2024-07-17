Анекдот дня: як в Одесі продають пилососи

Привіт, безжурні одесити! Так-так, розуміємо, що приводів радіти життю зараз у нас небагато – ця виснажлива спека, та ще й блекаути багатогодинні на додачу… Але все ж таки не радимо забувати: всі труднощі-складності-природні катаклізми рано чи пізно закінчуються, а ось що воістину вічно – Так це наш неперевершений і невичерпний одеський гумор!
Отже, не будемо змінювати традиції, що давно склалася, і почнемо новий день з хвилинки гумору:
Одеса. Заходить у приватний будинок людина з фірми, що виробляє пилососи, висипає на килим купу пилу і каже:
– Я з’їм усе, що залишиться після роботи нашого пилососа!
Господиня йому у відповідь:
– Та шо ви кажете! Я таки зараз принесу вам ложку, ви знаєте, у нас вже 2 дні немає електрики!
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