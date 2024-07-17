Анекдот дня: як в Одесі продають пилососи

Отже, не будемо змінювати традиції, що давно склалася, і почнемо новий день з хвилинки гумору:

Одеса. Заходить у приватний будинок людина з фірми, що виробляє пилососи, висипає на килим купу пилу і каже:

– Я з’їм усе, що залишиться після роботи нашого пилососа!

Господиня йому у відповідь:

– Та шо ви кажете! Я таки зараз принесу вам ложку, ви знаєте, у нас вже 2 дні немає електрики!

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