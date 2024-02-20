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Анекдот дня: таблетки від сусідів і ділові євреї на пляжі

Анекдот дня: таблетки від сусідів і ділові євреї на пляжі

Усім доброго ранку! Ось вам кілька свіжих анекдотів, щоб почати новий день хвилинкою гумору.

В одеській аптеці:

— Доброго дня, чи є у вас таблетки від сусідських скандалів?

— Ні, але в нас є таблетки від головного болю. Іноді вони працюють.

***

В Одесі, на ринку:

— А дайте мені, будь ласка, два кіло анекдотів про євреїв.

— Вибачте, у нас тільки по кілограму продаються. Але, можливо, після їхнього прочитання ви вирішите, що й кілограма забагато.

***

На одеському пляжі:

— Чому одеські євреї вважають за краще засмагати в плавках із довгими штанами?

— Тому що їм важливо, щоб навіть на пляжі був діловий настрій!

У нас є й інші анекдоти:

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Редакція ПРОФІЛЬ

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