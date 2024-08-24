Анекдот дня: як торгуються одесити

На Привозі тітонька розглядає на лотку моток мотузки і запитує:

— Дівчино, це білизняна мотузка?

— Повісьте білизну — буде білизняна.

— Моня, ось тобі десять цукерок, половину віддай братику.

— Я йому віддам три штуки.

— Ти що, не вмієш рахувати?

— Я-то вмію, а ось він — ні.

Так, як торгуються в Одесі, не торгуються ніде.

Картина маслом: один одесит вибирає в магазині двері в нову квартиру і торгується до упору.

Продавець його переконує:

— Ну не можна нижче! Я і так уже на підлозі! Земля вже!

Покупець на це йому відповідає:

— А ти лопату візьми і копай, копай!

У нас є й інші анекдоти: