Анекдот дня: як торгуються одесити

Доброго ранку, читачі! Новий день настав, і ми раді запропонувати вам порцію свіжих і кумедних анекдотів. Почніть ранок з гарного сміху і заряджайтеся позитивом на весь день! Читайте, смійтеся, смійтеся, смійтеся, смійтеся, смійтеся і насолоджуйтеся!
На Привозі тітонька розглядає на лотку моток мотузки і запитує:
— Дівчино, це білизняна мотузка?
— Повісьте білизну — буде білизняна.
— Моня, ось тобі десять цукерок, половину віддай братику.
— Я йому віддам три штуки.
— Ти що, не вмієш рахувати?
— Я-то вмію, а ось він — ні.
Так, як торгуються в Одесі, не торгуються ніде.
Картина маслом: один одесит вибирає в магазині двері в нову квартиру і торгується до упору.
Продавець його переконує:
— Ну не можна нижче! Я і так уже на підлозі! Земля вже!
Покупець на це йому відповідає:
— А ти лопату візьми і копай, копай!
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