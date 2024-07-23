Анекдот дня: Син одружується, але чому сумує його батько

— Мамо! Мені вже тридцять років. Сьогодні ввечері я прийду пізно! Я буду п’яний і з дамою!

— Ой, Сьомочко. Залиш маму жити! Не жартуй так… І застебни сандалик…

*****

— Ізя, швидше сюди, допоможіть! Тут бабусі Сарі погано, ви ж доктор, зробіть що-небудь!

— Я таки перепрошую, але я доктор археології!

— Так і бабусі Сарі вже давно не 18…

*****

— Наум Аронович, і чому ви такий сумний?

— Син одружується.

— Навіщо сумувати, в інших теж сини одружуються. І яке ім’я нареченої?

— Степан.

— Так, справді не єврейське ім’я.

У нас є й інші анекдоти: