Анекдот дня: Син одружується, але чому сумує його батько

Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день!
— Мамо! Мені вже тридцять років. Сьогодні ввечері я прийду пізно! Я буду п’яний і з дамою!
— Ой, Сьомочко. Залиш маму жити! Не жартуй так… І застебни сандалик…
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— Ізя, швидше сюди, допоможіть! Тут бабусі Сарі погано, ви ж доктор, зробіть що-небудь!
— Я таки перепрошую, але я доктор археології!
— Так і бабусі Сарі вже давно не 18…
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— Наум Аронович, і чому ви такий сумний?
— Син одружується.
— Навіщо сумувати, в інших теж сини одружуються. І яке ім’я нареченої?
— Степан.
— Так, справді не єврейське ім’я.
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