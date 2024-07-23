Анекдот дня: Сын женится, но почему грустит его отец

— Мама! Мине уже тридцать лет. Сегодня вечером я приду поздно! Я буду пьяный и с дамой!

— Ой, Сёмочка. Оставь маму жить! Не шути так… И застегни сандалик…

*****

— Изя, скорее сюда, помогите! Тут бабушке Саре плохо, вы же доктор, сделайте что-нибудь!

— Я таки извиняюсь, но я доктор археологии!

— Так и бабушке Саре уже давно не 18…

*****

— Наум Аронович, и почему вы такой грустный?

— Сын женится.

— Зачем грустить, у других тоже сыновья женятся. И какое имя невесты?

— Степан.

— Да, действительно не еврейское имя.

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