Анекдот дня: Сын женится, но почему грустит его отец

Анекдот дня: Сын женится, но почему грустит его отец

Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!

— Мама! Мине уже тридцать лет. Сегодня вечером я приду поздно! Я буду пьяный и с дамой!
— Ой, Сёмочка. Оставь маму жить! Не шути так… И застегни сандалик…

*****

— Изя, скорее сюда, помогите! Тут бабушке Саре плохо, вы же доктор, сделайте что-нибудь!
— Я таки извиняюсь, но я доктор археологии!
— Так и бабушке Саре уже давно не 18…

*****

— Наум Аронович, и почему вы такой грустный?
— Сын женится.
— Зачем грустить, у других тоже сыновья женятся. И какое имя невесты?
— Степан.
— Да, действительно не еврейское имя.

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