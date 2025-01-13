І сьогодні ми побуваємо в гостях у Сими та Фими… Так, стоп: здається, у них сімейні розбірки відбуваються? І без якоїсь важливої ​​особи тут явно не обійшлося:

– Фіма! Фіма-а… і де ти, сволочник… де ти, паразит, твоє прізвище… Куди ти сховався?

– Сімо, я у ванної, шо таке?

– Вилазь!

– Що я адієт? Спочатку доповідай… шо сталося?

– Вчора моя мама йшла додому, шо ти їй услід крутив? Дули?

– Недоказово.

– Значить, крутив.

– Я в кишенях.

– А плюнув тричі???

– Ти шо! Це ж на удачу.

– Ось! Ти догрався. Її вкусив собака.

– Здохла?

– Хто?

– Собака.

– Собака живий.

– Ой, та й слава богу.

– А за маму ти не хочеш спитати?

– Мамо! А що мама? Твоя мама… вічна.

– Фіма, я тебе вб’ю… кадись.

– Може, вона собаці шото сказала, а тому не сподобалося… Це ж не я… Я ж кусати не можу… А дуже іноді хочеться. Зубами… прямо за… І щоб відірвати шматок… І виплюнути, щоб самому не отруїтися.

– Фіма! Виходь… на світ, на розбір польотів.

– Сімочко, а ти ж хотіла сходити до Цілі у серйозній справі. Там же, здається, що є на тебе поміряти…

– Ой! Точно. Фіма, ти паразит… я біжу. Незабаром буду.

– Симочка, візьми денюшку, раптом шото треба…

– А скока можна взяти?

– А скока потрібно, стока і можна.

Марина ГАРНИК

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