Анекдот дня: кого шукають на сайті знайомств

— Наум Мойсейович, я таки чула, шо у вас народилася онука! Напевно схожа на свою бабусю — Розу Самуїлівну?

— Ну шо вам сказати? Почне розмовляти — тоді подивимося.

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Оголошення: «Старий хворий єврей бажає познайомитися зі старою і хворою єврейкою з метою створення молодої і здорової сім’ї».

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На одеському сайті знайомств:

— Хочу знайти Аркадія… Того козла, який втік із побачення і залишив мені величезний рахунок у ресторані. Ви козел, Аркадію!

Коментар:

— Аркаша! Ви хоч наїлися?

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