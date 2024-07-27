Анекдот дня: кого шукають на сайті знайомств

Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день!
— Наум Мойсейович, я таки чула, шо у вас народилася онука! Напевно схожа на свою бабусю — Розу Самуїлівну?
— Ну шо вам сказати? Почне розмовляти — тоді подивимося.
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Оголошення: «Старий хворий єврей бажає познайомитися зі старою і хворою єврейкою з метою створення молодої і здорової сім’ї».
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На одеському сайті знайомств:
— Хочу знайти Аркадія… Того козла, який втік із побачення і залишив мені величезний рахунок у ресторані. Ви козел, Аркадію!
Коментар:
— Аркаша! Ви хоч наїлися?
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