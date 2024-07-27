Анекдот дня: кого ищут на сайте знакомств

— Наум Моисеевич, я таки слышала, шо у вас родилась внучка! Наверняка похожа на свою бабушку — Розу Самуиловну?

— Ну шо вам сказать? Начнёт разговаривать — тогда посмотрим.

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— Хочу найти Аркадия… Того козла, который сбежал со свидания и оставил мне огромный счет в ресторане. Вы козел, Аркадий!

Комментарий:

— Аркаша! Вы хоть наелись?

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