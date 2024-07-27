Анекдот дня: кого ищут на сайте знакомств

Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!
— Наум Моисеевич, я таки слышала, шо у вас родилась внучка! Наверняка похожа на свою бабушку — Розу Самуиловну?
— Ну шо вам сказать? Начнёт разговаривать — тогда посмотрим.
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На одесском сайте знакомств:
— Хочу найти Аркадия… Того козла, который сбежал со свидания и оставил мне огромный счет в ресторане. Вы козел, Аркадий!
Комментарий:
— Аркаша! Вы хоть наелись?
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