Анекдот дня: чому Роза Марківна вирішила залишитися вдовою

— Сарочка Рабинович ніколи ні про кого не говорить погано.

— Це цілком зрозуміло, Розо Мойсеївно, тому що вона завжди говорить тільки про себе.

*****

— Яшенько, тобі п’ять років, і ти вчиш англійську!?

— Так. Я одружуся і поїду в Америку в 25 років.

— Розумниця! Тільки от навіщо ж одружуватися, а потім летіти, це ж витрачатися на два квитки!

*****

— Ні, ні, Наум Соломонович, я вже поховала трьох чоловіків і твердо вирішила, що краще вже мені залишитися вдовою.

— Роза Марківна, а спробуймо вчетверте! Можливо, тепер таки все вийде навпаки?

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