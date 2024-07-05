Анекдот дня: чому Роза Марківна вирішила залишитися вдовою

Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день!
— Сарочка Рабинович ніколи ні про кого не говорить погано.
— Це цілком зрозуміло, Розо Мойсеївно, тому що вона завжди говорить тільки про себе.
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— Яшенько, тобі п’ять років, і ти вчиш англійську!?
— Так. Я одружуся і поїду в Америку в 25 років.
— Розумниця! Тільки от навіщо ж одружуватися, а потім летіти, це ж витрачатися на два квитки!
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— Ні, ні, Наум Соломонович, я вже поховала трьох чоловіків і твердо вирішила, що краще вже мені залишитися вдовою.
— Роза Марківна, а спробуймо вчетверте! Можливо, тепер таки все вийде навпаки?
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