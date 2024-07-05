Анекдот дня: почему Роза Марковна решила остаться вдовой

Анекдот дня: почему Роза Марковна решила остаться вдовой

Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!

— Сарочка Рабинович никогда ни о ком не говорит плохо.
— Это вполне понятно, Роза Моисеевна, потому что она всегда говорит только о себе.

*****

— Яшенька, тебе пять лет, и ты учишь английский!?
— Да. Я женюсь и поеду в Америку в 25 лет.
— Умница! Только вот зачем же жениться, а потом лететь, это же тратиться на два билета!

*****

— Нет, нет, Наум Соломонович, я уже похоронила трёх мужей и твёрдо решила, что лучше уж мне остаться вдовой.
— Роза Марковна, а давайте попробуем в четвёртый раз! Может быть, теперь таки всё получится наоборот?

У нас есть и другие анекдоты:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Анекдот дня: как отметить годовщину свадьбы и деликатность по-одесски
    Анекдот дня: как отметить годовщину свадьбы и деликатность по-одесски

    Все доброго утра и настроения отличного! И да не испортит его ни жара июльская, ни временно отсутствие благ в виде электричества. А уж если начнете день с порции позитива по-одесски, то уж точно будет вам счастье.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Одесские спортсмены завоевали «золото» на чемпионате Европы по греко-римской борьбе
    Одесские спортсмены завоевали «золото» на чемпионате Европы по греко-римской борьбе

    С 23 по 27 июня в Нови-Саде (Сербия) прошел чемпионат Европы по греко-римской борьбе среди юношей до 17 лет – U17. В этом турнире украинские борцы заняли третье общекомандное место, а в Одессу даже привезли золотую медаль.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: что такое «рАчки» и с чем их едят
    Анекдот дня: что такое «рАчки» и с чем их едят

    Всем привет (ну или шалом, это уж кому как)! И пускай ваше настроение в этот день будет исключительно на высоте, несмотря ни на жару, ни на самый разгар рабочей недели.
    И пусть вас греет (наверное, лучше охлаждает?) мысль о том, что до выходных не так уж и много осталось, а пережить летний зной могут помочь кому холодная вода, кому вишневый компот, а кому и кружка пива… Желательно с нашим местным «деликатесом». Вот о нем-то мы сегодня и поговорим. И двумя-тремя строчками анекдота тут, пожалуй, не обойтись… но разве наши одесские «рАчки» того не стоят?..

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: кто стучится в дверь одесского дворика
    Анекдот дня: кто стучится в дверь одесского дворика

    Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: неидеальная пара и недовольный Фима
    Анекдот дня: неидеальная пара и недовольный Фима

    Утро доброе, неунывающие одесситы, и с первым днем второго летнего месяца вас и нас всех! Начните день с позитива вместе с порцией одесского юмора, и пускай этот понедельник принесет вам исключительно положительные эмоции.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua