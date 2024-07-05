Анекдот дня: почему Роза Марковна решила остаться вдовой

— Сарочка Рабинович никогда ни о ком не говорит плохо.

— Это вполне понятно, Роза Моисеевна, потому что она всегда говорит только о себе.

*****

— Яшенька, тебе пять лет, и ты учишь английский!?

— Да. Я женюсь и поеду в Америку в 25 лет.

— Умница! Только вот зачем же жениться, а потом лететь, это же тратиться на два билета!

*****

— Нет, нет, Наум Соломонович, я уже похоронила трёх мужей и твёрдо решила, что лучше уж мне остаться вдовой.

— Роза Марковна, а давайте попробуем в четвёртый раз! Может быть, теперь таки всё получится наоборот?

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