Анекдот дня: почему Роза Марковна решила остаться вдовой

Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!
— Сарочка Рабинович никогда ни о ком не говорит плохо.
— Это вполне понятно, Роза Моисеевна, потому что она всегда говорит только о себе.
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— Яшенька, тебе пять лет, и ты учишь английский!?
— Да. Я женюсь и поеду в Америку в 25 лет.
— Умница! Только вот зачем же жениться, а потом лететь, это же тратиться на два билета!
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— Нет, нет, Наум Соломонович, я уже похоронила трёх мужей и твёрдо решила, что лучше уж мне остаться вдовой.
— Роза Марковна, а давайте попробуем в четвёртый раз! Может быть, теперь таки всё получится наоборот?
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