Анекдот дня: чому Софа ховає столове срібло?

Анекдот дня про бізнес Рабиновича Доброго ранку, одесити! Робочий тиждень набирає обертів, всі на піку активності. А щоб бути на піку бадьорості – підкріплюємося філіжанкою кави. А “Одеське життя” подарує порцію ранкового позитиву. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: ким працює дружина Семи Доброго ранку, безжурні одесити! Незважаючи на те, що ворог намагається періодично плести нам підступи, духом не падаємо і свою справу спокійно робимо, чи не так? І на ЗСУ донатити, звичайно ж, не забуваємо. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: пара слів про фрукти на Привозі Доброго ранку, ми з Одеси! Зустрічаємо неділю з усмішкою та невичерпною вірою в те, що все в нас таки буде і навіть дуже. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ