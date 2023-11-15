Анекдот дня: чому Софа ховає столове срібло?

Доброго ранку, одесити! Тільки середина трудового тижня, погода стала по-справжньому осінньою, опалення у квартири ще не всім дійшло… Тому “Одеське життя” стоїть на сторожі вашого гарного настрою і дарує порцію традиційного ранкового позитиву.
Забігає на кухню змилений Ізя:
– Софа, ховай столове срібло! Рабіновичі в гості йдуть!
– А що, вкрадуть?
– Упізнають!
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