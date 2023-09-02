Анекдот дня: з Одеси навіть Париж глуш

Анекдот дня: сибірський кіт на Староконному ринку Привіт, одесити, та всі, хто приєднався до таких! Нарешті п’ятниця і кінець робочого тижня! А ось уранці трохи гумору, щоб останній день робочого тижня пролетів швидше! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: як одеситка новий диван продавала Доброго ранку, Одесо! Сьогодні самий розпал робочого тижня, а отже – збираємося з силами та заряджаємось позитивом.

І наша сьогоднішня порада: незважаючи на буденну рутину, знайдіть час для рідних і близьких вам людей і обов’язково порадуйте їх якоюсь приємною дрібницею.

Ну а поки що – наш традиційний одеський анекдот: ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: коли біда не ходить одна З добрим спекотним ранком вівторка, одесити! Спека нині аномальна… Але ми не сумуватимемо, вірно? Адже рано чи пізно спека спаде, і літо закінчиться. А зараз не втрачаємо оптимізму та зустрічаємо вівторок бадьоро та з позитивним настроєм! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ