Анекдот дня: з Одеси навіть Париж глуш

Вриваємося у вихідні з гарним настроєм. А що може зробити його ще більш прекрасним, крім відсутності будильника? Правильно, гарний анекдот.
– Семене Марковичу, який вишуканий на Вас костюм!
– Дякую, Фімочко.
– А де шили?
– В Парижі.
– Це далеко від Одеси?
– Майже 3 тисячі кілометрів.
– Треба ж. Така глуш, а як шиють.
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