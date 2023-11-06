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На Одещині проведуть в останню путь двох загиблих героїв

На Одещині проведуть в останню путь двох загиблих героїв

Захищаючи Україну від російської навали, загинули двоє мешканців міста Чорноморськ – Андрій Шевердін та Віталій Переберін. 

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

29 жовтня, виконуючи свій військовий обов’язок, та знаходячись на позиціях під Куп’янськом, які перебувають під постійним ворожим обстрілом, загинув 25-річний Андрій Шевердін.

Андрій з початку повномасштабного вторгнення російської федерації пішов на фронт добровольцем. Він пройшов навчання на артилериста та увесь час знаходився у зоні бойових дій.

8 листопада мешканці Чорноморська проведуть в останню путь Віталія Переберіна, який загинув на російсько-українській війні, захищаючи рідну землю.

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Відспівування воїна відбудеться у середу, 8 листопада, об 11:00 у Свято-Миколаївському храмі Православної Церкви України на вул. Віталія Шума, 6-Е (район пожежної частини, новий храм).

О 12:00 прощання відбудеться на цвинтарі на “Алеї слави”.

Родинам Андрія Шевердіна та Віталія Переберіна висловлюють щирі почуття та нагадують усім, що зараз не можна залишати наших військових без допомоги. Вони мають відчувати, що за їхніми спинами під обстрілом міцний тил та підтримка.

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