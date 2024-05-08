В Одесі вбито 16-річного підлітка: подробиці події (відео)

Про це повідомили у поліції Одеської області.

За даними правоохоронців, коли пізно ввечері 6 квітня двоє підлітків поспішали додому до настання комендантської години, їх гукнули молоді чоловіки, які сиділи на лавці біля дитячого майданчика. Вони зупинили школярів і попросили “закурити”, а отримавши відмову двоє незадоволених молодих людей із компанії почали з ними словесну суперечку та штовханину.

Один із підлітків скористався сльозогінним балончиком і втік, після чого зателефонував до однієї з приватних охоронних фірм із проханням про допомогу. Його другові не пощастило – під час бійки він отримав удар ножем у серце.

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“Коли побитий хлопець повернувся, його приятель лежав на землі в крові, а компанії незнайомців уже не було. Він викликав “швидку”. Приїхали охоронці, намагалися надати пораненому одеситу долікарську допомогу, але, на жаль, він помер до приїзду медиків”, – розповіли у поліції.

Попередньо смерть хлопця настала внаслідок травми серця та гострої крововтрати. Точну причину смерті буде встановлено за результатами судово-медичної експертизи.

Вже наступного ранку правоохоронці встановили особу нападника і затримали його в орендованій квартирі в Хаджибейському районі міста. Ним виявився 24-річний мешканець Харкова.

Під час проведення слідчих дій він розповів, що викинув ножа на козирок над під’їздом житлового будинку неподалік місця події. Правоохоронці знайшли знаряддя злочину та разом з іншими речовими доказами направили його на експертизу.

Фігуранту повідомили про підозру у умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Поліцейські піклуються про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За вчинене молодій людині загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.