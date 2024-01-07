7 січня: яке сьогодні свято і що зробити в цей день, щоб не хворіти рік

Яке свято відзначають православні 7 січня

За новоюліанським календарем 7 січня віряни відзначають Собор Іоанна Предтечі. Це свято наступного дня після Хрещення Господнього.

Пророк Іоан народився та жив в той самий час, що й Ісус Христос. Він пророкував появу месії, а потім хрестив Сина Божого і став свідком явлення Пресвятої Трійці в день Хрещення.

Батьками Іоана була літня пара – Захарій та Єлисавета. Про народження майбутнього пророка батьку повідомив архангел Гавриїл. Але той спочатку не повірив словам божого посланця і за це втратив змогу розмовляти аж до того моменту, коли з’явилася потреба дати сину ім’я. Ось що сказав архангел про Іоана: “Багато хто від народження його зрадіє, бо він буде великий перед Господом…”

Більшу частину життя Іоан провів у пустелі. Так він відсторонявся від людських гріхів і слабкостей. Одягався у простий грубий одяг із вовни верблюдів, харчами для нього слугували дикий мед і акриди (сарана або, за іншою версією, плоди ріжкового дерева). Він був на півроку старшим за Ісуса і в віці приблизно 28 років став проповідувати людям про швидке пришестя Месії.

Іоанн хрестив євреїв, а згодом і самого Ісуса у річці Йордан. Але за наказом правителя Ізраїлю Ірода Антипа Іоана Хрестителя заарештували. У бесіді із церам пророк викрив того в тому, що цар забрав дружину у свого брата і так порушив іудейські закони. За це дружина Ірода забажала смерті Іоана і вмовила чоловіка подарувати їй голову пророка. Той, попри несхочу, все ж піддався на умовляння і наказав стратити Іоанна. Дівчина отримала свій подарунок – голову пророка на блюді.

Іоана звуть “Предтеча” що означає “той, хто тече перед”, “першопроходець”. Іоан здобув таке прізвисько бо у своїх пророцтвах розповідав про появу Ісуса Христа, месії, що з’явиться задля порятунку людства від гріхів.

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За старим календарем, юліанським, сьогодні, 7 січня, одне із головних християнських свят – Різдво Христове. Про цей день, прикмети, заборони і традиции ми розповідали раніше – коли писали про 25 грудня.

Щодо українських різдвяних традицій, 7 січня розігрували вертеп – театральну (лялькову) сценку про народження Ісуса Христа. Українських вертеп відрізнявся від схожих традицій інших народів тим, що мав на додачу до релігійних персонажів ще й власних традиційних – Діда, Бабу, Цара Ірода, Ангела, Пастуха, Козака та інших.

Діти і молодь співали на Різдво колядки – ходіли із піснями по сусідніх будинках і бажали господарям здоров’я та процвітання і отримували за це винагороду у вигяді грошей та смаколиків.

Які є народні прикмети щодо 7 січня

Предки українців за прикметами цього дня намагалися передбачити найближчу погоду і яким буде врожай:

стоїть суха погода – літо теж буде посушливим;

холоди почалися і тримаються тиждень – сраху за ними буде відлига;

вранці на деревах лежить іній – буде врожай зернових.

За народними традиціями цей день також називали Іван Бражник, Зимовий весільник, Перезимник. А ще вважали, що Іоанн Предтеча несе першу звісточку про весну.

Заборони 7 січня

У цей день не можна було:

відмовляти в допомозі;

лихословити, грубити, лаятися;

збирати плітки.

За народними прикметами не слід цього дня давати і брати в борг і перераховувати дрібні гроші – можеш опинитися на “мілині”, а також приймати подарунки від незнайомих людей. Водночас відмовляти в проханнях рідним теж не варто.

Що потрібно було зробити 7 січня

7 січні треба було сходити до храму – “Собор” означає зібрання вірян задля богослужіння на честь Іоанна Хрестителя. У крайньому випадку треба було помолитися вдома. У Іоанна Предтечі просять допомоги в складних справах і зцілення від важких хвороб. З молитвою до святого також зверталися бездітні подружжя, щоб Бог послав їм дітей. Жінки просять пророка наставити на шлях істинний невірних чоловіків.

Народна назва свята – Іван-бражник, зовсім не пов’язана з алкоголем. Вважалося, що в перший день після Водохреще потрібно “запити зло” освяченою водохресною водою. Якщо це зробити, то, за повір’ями, можна набратися здоров’я на цілий рік. А ще в цей день було заведено збиратися за спільним столом із родичами, близькими та сусідами.

Які 7 січня іменини

Сьогодні імениниками є Афанасій, Василь, Іван.

Народжена 7 січня людина за знаком Зодіаку – Козеріг. За характером іменинники цього працелюбні, практичні та приземлені. Вважається, що такі люди мають слабко розвинену фантазію, але хороші навички планування. В житті вони є реалістами та не зкочуються у крайнощі оптимізму чи песимізму. Народжені цього дня люди завзяті у досягненні своїх цілей і вперті у спілкуванні.

Свята 7 січня

7 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день програмістів. Зараз ця професія – одна з найважливіших в світі. Їй ми завдячуємо справжнім дивам, які докорінно змінили життя, подарувавши нам комп’ютери, інтернет та мобільний зв’язок. Нагадаємо, що перший комп’ютер з’явився в США 1946 року і називався Еник. Його було створено для військових, щоб обчислювати балістичні таблиці, які є дуже важливими для артилерійських і авіаційних військ.

А ще 7 січня Міжнародний день дурної ходьби. Ідея святкування з’явилася у фанатів британського серіалу “Летючий цирк Монті Пайтона”. Тамтешній головний персонаж, держслужбовець, направляється дурною ходьбою до міністерства. Ідея сподобалася людям і вийшла за межі кола шанувальників серіалу.

Історичні події 7 січня в Україні та світі

1558 — французи зайняли Кале, останнє континентальне володіння Королівства Англія у Франції.

1610 — через телескоп Падуанського університету Галілео Галілей вперше спостерігав чотири найбільших супутники Юпітера.

1714 — британець Генрі Мілль запатентував друкарську машинку (яка ніколи не була прийнята до виробництва).

1782 — у Філадельфії відкрився перший американський комерційний банк, Банк Північної Америки, що слугував першим де-факто центральним банком США.

1785 — француз Жан-П’єр Бланшар і американець Джон Джеффріс на повітряній кулі перелетіли з британського Дувра до французького Кале.

1797 — Циспаданська республіка (Реджо-Емілія) вперше використала італійський триколор як національний прапор.

1839 — день народження фотографії. Франсуа Араго під час засідання Французької академії наук детально розповів перший в історії людства оптико-хімічний спосіб отримання зображення.

1887 — американець Томас Стівенс із Сан-Франциско завершив першу навколосвітню подорож на велосипеді. Почавши мандрівку у квітні 1884 року, відчайдух проїхав 13 500 миль.

1919 — після переходу влади від Директорії до червоноармійських загонів в Житомирі та навколишніх містечках почалися єврейські погроми, що тривали тиждень.

1924 — в Одеській окрузі під час різдвяних торгів відбулися єврейські погроми, які проходили під антирадянськими і антисемітськими гаслами, що перекинулися і на Ольвіополь.

1927 — зроблений перший трансатлантичний телефонний дзвінок з Нью-Йорка у Лондон.

1929 — у Нью-Йорку молоко вперше у світі почали продавати в картонних пакетах.

1929 — вийшов друком один із перших пригодницьких коміксів — «Тарзан».

1940 — битва на Раатській дорозі: 9-та фінська дивізія розгромила переважні сили червоноармійців.

1949 — університет Південної Каліфорнії в Лос-Анджелесі оголосив про одержання першої фотографії генів.

1949 — офіційно ліквідовано концтабір у Явожні, започаткований ухвалою Політбюро ЦК ПОРП, як транзитний табір для українців запідозрених у зв’язках з ОУН та УПА, і створений на базі філії німецького концтабору Аушвіц, який перепрофілювали у «табір праці». У 1947—1949 рр. в концтаборі померло або закатовано понад 160 українців.

1953 — президент США Гаррі Трумен оголосив про наявність у Сполучених Штатів водневої бомби.

1979 — вторгнення в’єтнамських військ скинуло режим червоних кхмерів у Камбоджі та припинило організований останніми геноцид.

1980 — Індіра Ганді знов стає прем’єр-міністром Індії.

1989 — наслідний принц Японії Акіхіто проголошений новим імператором. В Японії настала нова ера Хейсей.

1992 — Португалія визнала незалежність України.

1992 — телефонна компанія AT&T випустила перший відеотелефон. Він коштував 1499 доларів.

1999 — у Сенаті США почалися слухання щодо імпічменту президента Білла Клінтона, якого звинуватили у брехні під присягою про стосунки з Монікою Левінскі.

2015 — теракт у Парижі: двоє озброєних ісламських терористів в масках напали на редакцію сатиричного журналу «Charlie Ebdo» і вбили 12 осіб. Наступного дня їх спільники знову вбили невинних. Тільки через два дні терористи були оточені загонами поліції і застрелені під час штурму.

Хто з відомих людей народився 7 січня

7 січня народились:

1 р. до н. е. — Ісус Христос — за легендами, Син Божий, що прийшов на світ за для спасіння людства у християнській традиції.

1501 — Григорій XIII, Папа Римський, який запровадив у всіх католицьких країнах григоріанський календар.

1800 — Міллард Філлмор, 13 президент США (1850—1853).

1827 — Сендфорд Флемінг, канадський інженер шотландського походження, винахідник.

1834 — Філіпп Рейс, німецький фізик, винахідник телефону.

1847 — Олександр Карпінський, геолог.Микола Аркас

1853 — Микола Аркас, український культурно-освітній діяч, письменник, композитор, історик.

1858 — Еліезер Бен-Єгуда (Лейзер-Іцхок Перельман), єврейський філолог, лінгвіст, громадський діяч.

1871 — Еміль Борель, французький математик.

1889 — Михайло-Лев Рудницький, український літературний критик, літературознавець, письменник, поет, перекладач, поліглот, дійсний член НТШ, професор і декан філологічного факультету Львівського університету, звинувачений у «націоналізмі» (1947).

1899 — Франсіс Пуленк, французький композитор.

1909 — Степан Щурат, український учений-літературознавець, переслідуваний в часі погрому наукових установ України на початку 1970-х, франкознавець, видавець першого українського журналу для фотографів.

1910 — Гліб Лозино-Лозинський, український і російський конструктор авіаційних і космічних двигунів (його день народження традиційно відзначають «за старим стилем» — 25 грудня).

1925 — Джеральд Даррел, англійський натураліст і письменник.

1928 — Яків Лапинський, радянський, український композитор, педагог.

1928 — Антон Муха, український композитор, музикознавець.

1930 — Денисенко Володимир Терентійович, український кінорежисер і сценарист. Чоловік Наталії Наум. Батько Тараса та Олександра Денисенків.

1942 — Василь Алексєєв, радянський важкоатлет, 79-разовий рекордсмен світу.

1945 — Юхим Гусар, український письменник, журналіст, лауреат літературно-мистецьких премій імені Івана Бажанського, Григорія Шабашкевича, Сидора Воробкевича, Олекси Романця.

1963 — Клінт Манселл, англійський музикант і композитор, автор саундтреків.

1964 — Ніколас Кейдж (Ніколас Коппола), американський кіноактор («Найкращі часи», «Скеля», «Поцілунок вампіра», «Викрасти за 60 секунд», «Наввипередки з Місяцем»), режисер, продюсер.

1965 — Супрун Людмила Павлівна, українська політична діячка.

1967 — Ірфан Хан, індійський актор («Мільйонер із нетрів», «Життя Пі»).

1966 — Коррі Сандерс, південноафриканський боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії.

1972 — Дональд Брашир, американський хокеїст.

1985 -Льюїс Гамільтон, британський автогонщик, семиразовий чемпіон Формули-1.

Відомі особистості, які померли 7 січня

Померли 7 січня:

1325 — Дініш, король Португалії.

1830 — Томас Лоуренс, англійський художник-портретист.Микола Садовський у кінці 1880-х

1933 — Микола Садовський, український актор і режисер. Брат Івана Карпенка-Карого, Панаса Саксаганського й Марії Садовської-Барілотті.

1943 — Нікола Тесла, сербський та американський винахідник і фізик. Теслі належать винаходи змінного струму, поліфазової системи та електродвигуна зі змінним струмом.

1945 — Александр Стірлінг Колдер, американський скульптор і педагог. Син скульптора Александра Мілна Колдера, батько скульптора Александра (Сенді) Колдера. Найбільш відомі твори: статуя Джорджа Вашингтона на арці на Вашингтон-сквер в Нью-Йорку, меморіальний фонтан Свона в Філадельфії і меморіал Лейфа Ерікссона в Рейк’явіку, Ісландія.

1989 — Сьова Тенно Хірохіто, 124-й японський монарх. Хірохіто керував Японією в період найтрагічніших подій XX століття — при ньому країна стала одним з ініціаторів ІІ Світової війни.

1998 — Владимир Прелог, хорватсько-швейцарський хімік-органік, спільно з Джоном Корнфортом був удостоєний Нобелівської премії з хімії (1975).

2011 — Михайлина Коцюбинська, український філолог та літературознавець, активна учасниця руху шістдесятників.

2021 — Маріон Ремсі, американська акторка та співачка.